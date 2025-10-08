Як українці переходять на електромобілі та гібриди: підсумки вересня 2025 року

Вересень став місяцем тріумфу машин на електричній тязі у сегменті нових авто, де вони вперше зайняли лідерську позицію. Щобільше, їхні позиції навіть укріпились у сегменті імпорту вживаних машин. Ці тренди свідчать про незворотне переформатування паливної структури українського автопарку в бік електрифікації.

Однак, цей ажіотаж має чітко окреслений термін дії, вважають в Інституті досліджень авторинку. Стрімке зростання, особливо в імпорті, великою мірою стимульоване кінцевим терміном дії податкових пільг. З 1 січня 2026 року очікується повернення ПДВ на розмитнення, що автоматично підвищить кінцеву ціну цих машин мінімум на 20%, а фактично й більше, враховуючи ланцюжок постачання.

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку структура залишається досить консервативною, демонструючи високу стабільність. Бензин утримує лідерство з часткою 43,0% без змін. Дизель посідає друге місце (28,5%), показавши незначне просідання (-0,6 в.п.). Найважливіший зсув тут відбувається на користь альтернативних варіантів: ГБО продовжує повільне, але впевнене зростання (21,2%, +0,3 в.п.), а частка машин на електричній тязі зросла до 4,9% (+0,2 в.п.). Це свідчить про поступове, але безперервне насичення ринку вживаними машинами на електричній тязі.

Імпорт вживаних

Саме цей сегмент є головним драйвером змін паливної картини країни. Частка бензинових машин, хоча й залишається найбільшою (44,1%), продемонструвала значне падіння (-3,4 в.п.). Натомість відбувся різкий стрибок популярності машин на електричній тязі, чия частка досягла 28,5% (+2,9 в.п.). Це абсолютний максимум, який підтверджує, що саме електричні моделі є головною ціллю для свіжопригнаних авто — принаймні, поки наближення розмитнення з ПДВ стимулює покупців. Дизель стабілізувався на позначці 19,1% (+0,8 в.п.), а гібриди (5,2%) трохи втратили позиції, що є наслідком прямої конкуренції з повноцінними машинами на електричній тязі.

Сегмент нових легковиків

Тут відбулися найдраматичніші зміни: вперше в історії машини на електричній тязі (33,9%) здобули абсолютне лідерство, демонструючи феноменальне зростання (+5,9 в.п.!). Це є прямим наслідком агресивної експансії китайських виробників, яких ми бачили у Топ-10 марок нових електромобілів, та, звісно, наближення дати, з якої буде повернено ПДВ на розмитнення ЕА. На тлі цього частка традиційного бензину (31,3%) та гібридів (20,2%) зменшилася, а дизель зазнав найбільшого удару, просівши до 14,3% (-2,6 в.п.).

Висновки: останнє вікно можливостей перед змінами