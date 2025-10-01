У вересні ринок нових авто показав зростання

За місяць українці придбали понад 6,8 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 р. Відносно серпня 2025 р. попит на нові авто зріс на 1%.

Вперше лідерство на ринку здобула китайська BYD, яка уп'ятеро перевищила свій торішній результат. Така ситуація склалась через майбутнє закінчення пільг на ввезення електромобілів, які діють до кінця поточного року. Зараз ще можна ввести електромобілі без сплати високих податків.

Ажіотаж на ввезення електричок призвів до зростання продажів китайських електричних моделей під марками BYD, Volkswagen, Zeekr та Honda. Бестселером місяця став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

До ТОП-10 вересня потрапили:

BYD - 989 од. (+438% до вересня 2024р.); Toyota - 828 од. (-1%); Volkswagen - 733 од. (+118%); Renault - 471 од. (-13%); Skoda - 467 од. (+5%); BMW - 366 од. (-16%); Hyundai - 347 од. (+47%); Zeekr - 248 од. (+103%); Mazda - 244 од. (+17%); Honda - 216 од. (+50%).

Всього з початку року в ТСЦ МВС було зареєстровано 52,9 тис. нових легковиків, що на 0,3% менше ніж торік.