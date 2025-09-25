Новий електричний Škoda Enyaq виходить на український ринок

Електродвигун Enyaq 85 встановлений на задній осі та приводить у рух задні колеса та видає максимальну потужність 210 кВт. Максимальна швидкість зарядки постійним струмом: 135 кВт, а час зарядки з 10 до 80% лише 28 хвилин.

Доступна в Україні комплектація має інтер’єр Loft – просторий, функціональний і сучасний. Тризонний клімат-контроль з окремою панеллю для задніх пасажирів, 19-дюймові легкосплавні диски, система розпізнавання дорожніх знаків та інші асистенти безпеки.

Завдяки високовольтному акумулятору ємністю 82 кВт·год і запасу ходу до 582 км, цей електромобіль стане надійним партнером як у місті, так і в далеких подорожах.

Škoda Enyaq виробляється на головному заводі компанії Škoda Auto у місті Млада-Болеслав, Чехія. Вартість офіційного Škoda Enyaq на українському рику стартує від 1 771 890 грн.