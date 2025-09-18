Škoda випустила чотири мільйони кросоверів

З моменту випуску першого кросовера Škoda у 2009 році було випущено чотири мільйони одиниць. Позначку в три мільйони було подолано лише два роки тому, і зараз кросовери становлять понад половину виробництва Škoda.

Першим сучасним кросовером бренду став Yeti, запущений у 2009 році, і зараз лінійка є найбільшою в історії Škoda, охоплюючи сім модельних серій: від індійських Kylaq та Kushaq, популярних у нас Kamiq, Karoq та Kodiaq, до повністю електричних Elroq та Enyaq, включаючи Enyaq Coupé.

Кросовери зараз становлять приблизно половину від загального обсягу поставок Škoda Auto. Elroq та Enyaq також є одними з найпопулярніших електромобілів на багатьох європейських ринках. В Індії місцева розробка та виробництво моделей призвели до різкого зростання продажів у цьому перспективному регіоні.

Позашляховики Škoda виробляються по всьому світу, і цього року на новому заводі у В'єтнамі розпочалося складання Kushaq з повністю розібраних (CKD) комплектів з Індії. Минулого тижня було представлено шоу-кар Škoda Epiq. Серійна модель надійде у виробництво наступного року разом із моделлю на базі концепту Vision 7S.