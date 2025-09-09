Škoda здивувала концептом О, який може бути наступною Octavia

Концепт Vision O доводить, що компанія Škoda все ще робить ставку на традиційний для бренду тип кузова універсал (Combi). Демонстраційний автомобіль є передвісником серійної Octavia, яка вийде у 2028 році та буде близьким родичем майбутнього Volkswagen ID.Golf.

Очевидно, що деякі особливості концепту, як от задні двері з відкидними петлями, що відкриваються назад та надруковані на 3D-принтері підголівники, навряд чи з’являться в серійні Octavia.

Читайте також: Škoda показала електрокросовер Epiq за $25 000: фото

Однак, загальна еволюція фірмового дизайну Modern Solid, продемонстрована на шоу-карі, справді справляє враження. Виразна середня стійка кузова кольору кузова, що виступає над задніми дверцятами, дещо нагадує автомобілі DS, проте решта стилю абсолютно унікальна.

Автомобіль отримав пласкі квадратні крила, затемнену задню стійку, яка, фактично, зливається з масивними вікнами, увігнуту задню частину та ефектні світлодіоди попереду та ззаду. В салоні електромобіль більш преміальний, ніж ззовні.

Замість традиційної панелі приладів за кермом, біля основи лобового скла розташований 1,2-метровий (47,2 дюйма) дисплей, який простягається майже на всю ширину автомобіля. Центральний екран має портретне розташування, а під ним є лоток з двома нішами для бездротової зарядки. Селектор режимів руху виконано у формі круглого селектора, проте водіям не обов’язково його використовувати – цифровий помічник Laura AI з голосовим керуванням може впоратися за них.

Багажник концепту здатен вмістити до 650 літрів речей. Крім того, автомобіль отримав низку практичних речей, зокрема портативну Bluetooth-колонку, вбудований холодильник, чотири парасольки, нішу в зоні ліхтарів для складання сміття, портативний ліхтарик та вбудовану бездротову зарядку у підголівниках передніх сидінь, якою можуть користуватись пасажири заднього ряду.

Також цікаво: Як оновити програми у своїй Škoda

Škoda не розкриває, чи потраплять усі вищезгадані функції до серійної Octavia, а також характеристики силової установки та орієнтовний запас ходу. Відомо лише, що Vision O та майбутня серійна модель використовують нову платформу Volkswagen SSP з 800-вольтовою архітектурою й програмним забезпеченням спільної розробки разом з Rivian.