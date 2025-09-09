Škoda удивила концептом О, предвестником будущей Octavia

Концепт Vision O доказывает, что компания Škoda все еще делает ставку на традиционный для бренда тип кузова универсал (Combi). Демонстрационный автомобиль является предвестником серийной Octavia, которая выйдет в 2028 году и будет близким родственником будущего Volkswagen ID.Golf. Очевидно, что некоторые особенности концепта, вроде задней двери с откидными петлями, открывающихся назад и напечатанные на 3D-принтере подголовники, вряд ли появятся в серийной Octavia.

Читайте также: Škoda показала электрокроссовер Epiq за $25 000: фото

Однако, общая эволюция фирменного дизайна Modern Solid, продемонстрированная на шоу-каре, действительно производит впечатление. Выразительная средняя стойка кузова цвета кузова, выступающая над задней дверью, несколько напоминает автомобили DS, однако остальной стиль абсолютно уникален. Автомобиль получил плоские квадратные крылья, затемненную заднюю стойку, которая, фактически, сливается с массивными окнами, вогнутую заднюю часть и эффектные светодиоды впереди и сзади. В салоне электромобиль более премиальный, чем снаружи.

Вместо традиционной панели приборов за рулем, у основания лобового стекла расположен 1,2-метровый (47,2 дюйма) дисплей, который простирается почти на всю ширину автомобиля. Центральный экран имеет портретное расположение, а под ним есть лоток с двумя нишами для беспроводной зарядки. Селектор режимов движения выполнен в форме круглого селектора, однако водителям не обязательно его использовать – цифровой помощник Laura AI с голосовым управлением может справиться за них.

Багажник концепта способен вместить до 650 литров вещей. Кроме того, автомобиль получил ряд практических вещей, в частности портативную Bluetooth-колонку, встроенный холодильник, четыре зонтика, нишу в зоне фонарей для складывания мусора, портативный фонарик и встроенную беспроводную зарядку в подголовниках передних сидений, которой могут пользоваться пассажиры заднего ряда.

Также интересно: Как обновить программы в своей Škoda

Škoda не раскрывает, попадут ли все вышеупомянутые функции в серийную Octavia, а также характеристики силовой установки и ориентировочный запас хода. Известно лишь, что Vision O и будущая серийная модель используют новую платформу Volkswagen SSP с 800-вольтовой архитектурой и программным обеспечением совместной разработки вместе с Rivian.