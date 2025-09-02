Как оновить программы для своей Škoda

Современные автомобили Škoda содержат огромное количество программного обеспечения. Как и в других отраслях технологий, это программное обеспечение регулярно получает обновления, которые не только добавляют новые функции, но и улучшают безопасность и стабильность. Выбранные модели и функции можно даже обновлять дистанционно.

Разработка программного обеспечения в автомобилях происходит стремительными темпами. Именно поэтому вполне нормально, что ваш автомобиль время от времени получает обновления. Эти обновления помогают поддерживать автомобиль в отличном состоянии: они могут внедрять новые функции, исправлять ошибки программного обеспечения, повышать безопасность, оптимизировать производительность и даже учитывать отзывы непосредственно от пользователей. Например, обновления информационно-развлекательной системы могут обеспечить улучшенный и интуитивный пользовательский опыт.

Обновления доступны для всего модельного ряда Škoda – от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до гибридных автомобилей с подзарядкой и полностью электрических моделей. Некоторые обновления все еще необходимо выполнять у сервисных партнеров Škoda, обычно во время регулярных сервисных осмотров. Ваш сервисный партнер всегда может подтвердить, доступно ли новое обновление для вашего автомобиля. Однако для некоторых моделей определенные обновления могут быть доставлены онлайн при определенных условиях.

Начиная с определенной версии программного обеспечения, электрические модели Škoda позволяют дистанционное обновление бортовой системы. Водители могут проверять наличие обновлений в меню информационно-развлекательной системы, когда автомобиль подключен к Интернету. Однако в большинстве случаев автомобиль автоматически уведомляет водителя. В оповещении четко объясняется, как начать процесс, но сначала нужно добраться до места назначения, поскольку автомобиль нельзя управлять или использовать во время обновления.

Решение о том, когда начать обновление, всегда зависит от водителя. Как только наступит подходящий момент, нужно выполнить всего несколько простых шагов:

После выключения зажигания на “экране прощания” появится информация о наличии обновления системы вместе с другими функциями для припаркованных автомобилей (например, настройки климат-контроля или варианты зарядки).

Выбрав обновление, вы можете получить доступ к “дополнительной информации” – таких деталей, как ориентировочное время установки, предупреждения о том, что автомобиль будет временно недоступен, и список функций, которые не будут активны. Подтвердите, нажав “Установить”.

Обновление начнется автоматически, как только водитель выйдет из автомобиля и заблокирует его.

После успешного завершения установки на экране информационно-развлекательной системы появится сообщение, и автомобиль будет снова готов к использованию без каких-либо ограничений.

Обновление программ

Отдельные информационно-развлекательные программы также получают собственные обновления – предварительно установленные или загруженные позже. Оповещение сообщает вам о доступности новой версии, и вы можете решить, какие программы обновлять. В меню информационно-развлекательных приложений также отображается, что именно включает каждое обновление: обычно улучшение производительности, исправление ошибок, обновление стабильности, изменения текста или даже совершенно новые функции.

Как поддерживать свой электромобиль Škoda в отличном состоянии

Поддерживайте актуальность бортового программного обеспечения вашего автомобиля – система оповестит вас о доступности новой версии.

Регулярно обновляйте информационно-развлекательные приложения. Для максимального удобства включите автоматическую загрузку.

Выберите желаемого сервисного партнера в приложении MyŠkoda. Он свяжется с вами заранее, когда вашему автомобилю понадобится помощь.

Для максимального удобства автоматические обновления можно включить в настройках информационно-развлекательной системы. В отличие от системных обновлений, обновления приложений работают тихо в фоновом режиме, не прерывая вашу поездку. Если автомобиль выключен, процесс просто приостанавливается и продолжается в следующий раз, когда вы начнете свое путешествие.