Дизайнер Skoda создал пикап, вдохновленный Felicia Fun

Хотя Škoda обычно выпускает практичные автомобили, также существует несколько моделей исключительно для удовольствия. Одним из самых выразительных и действительно оригинальных является пикап Felicia Fun, который стал продолжением предыдущих концепций, таких как Favorit 781 Tremp и Favorit Fun. Однако, в отличие от своих предшественников, он довел идею “пляжной Škoda” до серийного производства.

Результатом стал культовый автомобиль - один из самых нетрадиционных серийных автомобилей, которые когда-либо создавала Škoda. Теперь французский дизайнер Жульен Петисеньор представил, как Felicia Fun могла бы выглядеть сегодня сквозь призму Modern Solid.

"Оригинальный автомобиль был чистым удовольствием. Он не воспринимал себя серьезно и выделялся даже по стандартам Škoda. Для легкого побочного проекта в свободное время это был очевидный выбор", – говорит французский дизайнер, объясняя свой выбор. "Я даже так увлекся, что начал думать о покупке оригинала", – смеется он.



Жульен подошел к своему исследованию с реалистичным мышлением, избегая любого чрезмерного преувеличения эксцентричной стороны оригинала. Фактически, на этапе разработки его видения не было возможности включить электрически раздвижную заднюю перегородку или второй ряд сидений - характерные черты оригинальной модели. Хотя концепция, безусловно, могла их учесть, его приоритетом при создании эскизов было передать "крутой пляжный стиль" в форме, которая бы естественно вписывалась в текущий модельный ряд Škoda.

Вспомним Felicia Fun

Необычный пикап Felicia Fun выпускался компанией Škoda Auto на заводе в Квасинах с 1997 по 2000 год. Разработанный на базе стандартного пикапа Felicia, он имел несколько уникальных элементов.

Наиболее заметной была раздвижная задняя перегородка за передними сиденьями, которая, будучи перемещенной в грузовой кузов, создавала место для двух дополнительных открытых сидений, которые можно было накрыть брезентовой крышей. Модель также имела характерный спойлер на задних дверях. Хотя кузов был доступен в трех цветовых комбинациях, все машины были окрашены в желтый цвет - покупатели могли выбирать только между желтым, зеленым или оранжевым цветом для бамперов, накладок на крылья, боковых порогов, спойлера и других деталей. Выпущено всего 4216 единиц, и он остается одной из самых редких современных моделей Škoda.

Икона в футуристическом стиле

Передняя часть современного солидного Felicia Fun от Жульена отличается четким вдохновением для современных электромобилей бренда, в частности, концепта Vision 7S. Решетка радиатора Tech-Deck Face сочетается с тонкими Т-образными светодиодными фарами, этот мотив повторяется и в задней части, где Жульен добавил игривый акцент: розовые задние фонари со светодиодной панелью в стиле 1990-х годов, соединяющей их. Розовый цвет также присутствует в логотипе, тонировке окон, акцентах на колесах и деталях бампера. "Именно это придает автомобилю пляжную атмосферу 1990-х годов", – отмечает Жульен.

Однако пропорции вполне современные: широкая стойка, большие колеса с аэродинамическими крышками и контрастные черные бамперы, колесные арки и пороги. Спойлер и передние стойки соответствуют этой черной отделке, создавая разительный контраст с фирменным желтым кузовом, который был неотъемлемой частью идентичности оригинала.



Внутри дизайн намекает на эпоху оригинала благодаря дисплею на приборной панели во всю ширину с ретро-графикой видеоигр. Жульен даже представлял его не как типичный ЖК- или OLED-экран, а как современную интерпретацию старых ЭЛТ-мониторов.

Не обошлось без искусственного интеллекта

Жульен также использовал современные инструменты, чтобы воплотить свое ретро-модернистское видение в жизнь. "Я увидел в этом возможность поэкспериментировать с инструментами искусственного интеллекта", – объясняет он, добавляя некоторые детали. "Я исследовал автомобиль, затем протестировал различные подсказки и настроил их с помощью искусственного интеллекта, чтобы создать начальные концепции, которые бы отражали дух оригинала. Это позволило мне быстро исследовать возможные направления и решить, как действовать дальше".

Удовлетворившись результатами мозгового штурма, сгенерированного искусственным интеллектом, Жульен вручную разработал детали: "Результаты ИИ всегда достаточно приблизительны - скорее контуры. Я применил собственный стиль к выбранной концепции и тщательно ее усовершенствовал", - объясняет он.

Даже несмотря на то, что искусственный интеллект ускорил ранние стадии, он все равно посвящал проекту много часов: "Я работал около двух недель, примерно по три часа каждый вечер после работы", – вспоминает он. "По сравнению с типичным проектом, на завершение которого нужны годы, это короткие сроки, но я многому научился и по-своему расслабился. В конце концов, Felicia Fun всегда была автомобилем для досуга", – добавляет Жульен.