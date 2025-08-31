Дизайнер Skoda створив пікап, натхненний Felicia Fun

Хоча Škoda зазвичай випускає практичні автомобілі, також існує кілька моделей виключно для задоволення. Одним з найвиразніших та справді оригінальних є пікап Felicia Fun, який став продовженням попередніх концепцій, таких як Favorit 781 Tremp та Favorit Fun. Однак, на відміну від своїх попередників, він довів ідею «пляжної Škoda» до серійного виробництва.

До речі водій без прав перевозив у старій Skoda Felicia 18 пасажирів

Результатом став культовий автомобіль — один із найнетрадиційніших серійних автомобілів, які коли-небудь створювала Škoda. Тепер французький дизайнер Жульєн Петісеньор уявив, як Felicia Fun могла б виглядати сьогодні крізь призму Modern Solid.

«Оригінальний автомобіль був чистим задоволенням. Він не сприймав себе серйозно та виділявся навіть за стандартами Škoda. Для легкого побічного проекту у вільний час це був очевидний вибір», – каже французький дизайнер, пояснюючи свій вибір. «Я навіть так захопився, що почав думати про купівлю оригіналу», – сміється він.



Жульєн підійшов до свого дослідження з реалістичним мисленням, уникаючи будь-якого надмірного перебільшення ексцентричної сторони оригіналу. Фактично, на етапі розробки його бачення не було можливості включити електрично розсувну задню перегородку або другий ряд сидінь — характерні риси оригінальної моделі. Хоча концепція, безумовно, могла їх врахувати, його пріоритетом під час створення ескізів було передати «крутий пляжний стиль» у формі, яка б природно вписувалася в поточний модельний ряд Škoda.

Згадаємо Felicia Fun

Незвичайний пікап Felicia Fun випускався компанією Škoda Auto на заводі в Квасінах з 1997 по 2000 рік. Розроблений на базі стандартного пікапа Felicia, він мав кілька унікальних елементів.

Найбільш помітною була розсувна задня перегородка за передніми сидіннями, яка, будучи переміщеною у вантажний кузов, створювала місце для двох додаткових відкритих сидінь, які можна було накрити брезентовим дахом. Модель також мала характерний спойлер на задніх дверях. Хоча кузов був доступний у трьох кольорових комбінаціях, усі машини були пофарбовані в жовтий колір — покупці могли вибирати лише між жовтим, зеленим або помаранчевим кольором для бамперів, накладок на крила, бічних порогів, спойлера та інших деталей. Випущено лише 4216 одиниць, і він залишається однією з найрідкісніших сучасних моделей Škoda.

Ікона в футуристичному стилі

Передня частина сучасного солідного Felicia Fun від Жульєна вирізняється чітким натхненням для сучасних електромобілів бренду, зокрема, концепту Vision 7S. Решітка радіатора Tech-Deck Face поєднується з тонкими Т-подібними світлодіодними фарами, цей мотив повторюється і в задній частині, де Жульєн додав грайливий акцент: рожеві задні ліхтарі зі світлодіодною панеллю в стилі 1990-х років, що з'єднує їх. Рожевий колір також присутній у логотипі, тонуванні вікон, акцентах на колесах і деталях бампера. «Саме це надає автомобілю пляжної атмосфери 1990-х років», – зазначає Жульєн.

До речі електричний позашляховик Rivian застряв на пляжі

Однак пропорції цілком сучасні: широка стійка, великі колеса з аеродинамічними кришками та контрастні чорні бампери, колісні арки та пороги. Спойлер та передні стійки відповідають цьому чорному оздобленню, створюючи разючий контраст із фірмовим жовтим кузовом, який був невід'ємною частиною ідентичності оригіналу.



Всередині дизайн натякає на епоху оригіналу завдяки дисплею на приладовій панелі на всю ширину з ретро-графікою відеоігор. Жульєн навіть уявляв його не як типовий РК- або OLED-екран, а як сучасну інтерпретацію старих ЕПТ-моніторів.

Не обійшлось без штучного інтелекту

Жульєн також використовував сучасні інструменти, щоб втілити своє ретро-модерністське бачення в життя. «Я побачив у цьому можливість поекспериментувати з інструментами штучного інтелекту», – пояснює він, додаючи деякі деталі. «Я дослідив автомобіль, потім протестував різні підказки та налаштував їх за допомогою штучного інтелекту, щоб створити початкові концепції, які б відображали дух оригіналу. Це дозволило мені швидко дослідити можливі напрямки та вирішити, як діяти далі».

Задовольнившись результатами мозкового штурму, згенерованого штучним інтелектом, Жульєн вручну розробив деталі: «Результати ШІ завжди досить приблизні — радше контури. Я застосував власний стиль до обраної концепції та ретельно її вдосконалив», — пояснює він.

Навіть попри те, що штучний інтелект пришвидшив ранні стадії, він все одно присвячував проєкту багато годин: «Я працював близько двох тижнів, приблизно по три години щовечора після роботи», – згадує він. «Порівняно з типовим проєктом, на завершення якого потрібні роки, це короткі терміни, але я багато чому навчився і по-своєму розслабився. Зрештою, Felicia Fun завжди була автомобілем для дозвілля», – додає Жульєн.