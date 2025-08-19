Водій без “прав” перевозив 18 людей у старенькому хетчбеку Škoda Felicia

Як пише сайт Aktuality.sk, посилаючись на прес-реліз Кошицької регіональної поліції, автомобіль зупинили поліцейські районного відділу Павловце-над-Угом. За кермом старої Škoda перебувало 18 людей разом з водієм.

Ба більше, водій не мав посвідчення водія. Достеменно невідомо, як йому вдалось розмістити стільки людей в салоні компактного хетчбека Felicia – першої моделі Škoda, яку компанія випустила після входження до складу концерну Volkswagen Group. Довжина стандартної версії становить лише 3883 мм, тож 17 пасажирам, очевидно, було там затісно.

Правоохоронці нагадали, що таке водіння – це авантюра з життям та здоров'ям усіх, хто сидить у машині. В результаті на водія авто було складено протокол про порушення. Йому заборонили подальше керування транспортним засобом, а кожен з його пасажирів мав продовжувати рух самостійно.