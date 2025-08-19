Укр
Ру

Водій без “прав” перевозив 18 людей у старенькому хетчбеку Škoda Felicia

В Кошицях, що в Словаччині, чоловік керував Škoda Felicia без водійського посвідчення. Однак, цього правопорушення, схоже, йому було замало, тож він “посадив” в салон свого компактного хетчбека ще 17 людей.
В Словаччині водій перевозив 17 пасажирів без "прав" в старій Škoda Felicia: фото - Auto24

ФОТО: Aktuality.sk|

Фото з місця події

Данило Северенчук
logo19 серпня, 20:41
logo0
logo0 хв

Як пише сайт Aktuality.sk, посилаючись на прес-реліз Кошицької регіональної поліції, автомобіль зупинили поліцейські районного відділу Павловце-над-Угом. За кермом старої Škoda перебувало 18 людей разом з водієм.

Читайте також: Як отримати "права" на автобус

Ба більше, водій не мав посвідчення водія. Достеменно невідомо, як йому вдалось розмістити стільки людей в салоні компактного хетчбека Felicia – першої моделі Škoda, яку компанія випустила після входження до складу концерну Volkswagen Group. Довжина стандартної версії становить лише 3883 мм, тож 17 пасажирам, очевидно, було там затісно.

Правоохоронці нагадали, що таке водіння – це авантюра з життям та здоров'ям усіх, хто сидить у машині. В результаті на водія авто було складено протокол про порушення. Йому заборонили подальше керування транспортним засобом, а кожен з його пасажирів мав продовжувати рух самостійно.

#Skoda #Поліція #Новини #Автофанати #Безпека дорожнього руху #Фото