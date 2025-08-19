Укр
Водитель без "прав" перевозил 18 человек в стареньком хэтчбеке Škoda Felicia

В Кошице, что в Словакии, мужчина управлял Škoda Felicia без водительского удостоверения. Однако этого правонарушения, похоже, ему было мало, поэтому он "посадил" в салон своего компактного хэтчбека еще 17 человек.
ФОТО: Aktuality.sk|

Фото с места происшествия

Как пишет сайт Aktuality.sk, ссылаясь на пресс-релиз Кошицкой региональной полиции, автомобиль остановили полицейские районного отдела Павловце-над-Угом. За рулем старой Škoda находилось 18 человек вместе с водителем.

Более того, водитель не имел водительского удостоверения. Точно неизвестно, как ему удалось разместить столько людей в салоне компактного хэтчбека Felicia – первой модели Škoda, которую компания выпустила после вхождения в состав концерна Volkswagen Group. Длина стандартной версии составляет лишь 3883 мм, поэтому 17 пассажирам, очевидно, было там тесно.

Правоохранители напомнили, что такое вождение – это авантюра с жизнью и здоровьем всех, кто сидит в машине. В результате с водителем авто был составлен протокол о нарушении. Ему запретили дальнейшее управление транспортным средством, а каждый из его пассажиров должен был продолжать движение самостоятельно.

