Піщаний пляж став непереборною перепоною для важкого електромобіля Rivian R1S. Автомобіль простояв у пастці кілька днів, і лише важка техніка змогла витягнути його.

Електричний позашляховик Rivian R1S позиціонують як модель з відмінною прохідністю, проте спроба перевірити його здібності закінчилася сумно. Авто застрягло у піску, і його кілька днів не могли звільнити. Про це повідомляється на сторінці Rivian Updates у Twitter.

Читайте також: Скільки коштує володіння Tesla Model 3 за 100 тисяч кілометрів пробігу

Інцидент стався у США на Святвечір. Відомо, що власник Rivian R1S тільки-но отримав своє авто і вирішив випробувати позашляхові здібності на березі озера.

Оскільки перед цим падали сильні дощі, то пляж перетворився на болото. Електромобіль Rivian R1S досить швидко застряг у бруді. Всі спроби звільнитися своїми силами до успіху не привели і навіть пікап Ram 4500 з потужним 6,7-літровим турбодизелем не зміг витягти позашляховик вагою три тонни.

Авто довелося залишити на пляжі на кілька днів і за цей час воно вмерзло у ґрунт. На щастя, у власника виявився друг у будівельній компанії — він пригнав екскаватор та вантажівку з 10-тонною лебідкою. Лише важка техніка змогла звільнити електрокар Rivian, але було розбито його заднє скло.