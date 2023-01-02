Песчаный пляж стал непреодолимой преградой для тяжелого электромобиля Rivian R1S. Автомобиль простоял в ловушке несколько дней, и только тяжелая техника смогла вытащить его.

Электрический внедорожник Rivian R1S позиционируется как модель с отличной проходимостью, однако попытка проверить его способности закончилась печально. Автомобиль застрял в песке, и его несколько дней не могли уволить. Об этом сообщается на странице Rivian Updates в Twitter.

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Инцидент произошел в США в сочельник. Известно, что владелец Rivian R1S только что получил свое авто и решил испытать внедорожные способности на берегу озера.

Поскольку до этого падали сильные дожди, то пляж превратился в болото. Электромобиль Rivian R1S довольно быстро застрял в грязи. Все попытки уволиться своими силами к успеху не привели и даже пикап Ram 4500 с мощным 6,7-литровым турбодизелем не смог вытащить внедорожник весом в три тонны.

Авто пришлось оставить на пляже на несколько дней и за это время оно вмерзло в грунт. К счастью, у владельца оказался друг в строительной компании – он пригнал экскаватор и грузовик с 10-тонной лебедкой. Лишь тяжелая техника смогла освободить электрокар Rivian, но было разбито его заднее стекло.