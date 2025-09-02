Як оновити програми у своїй Škoda

Сучасні автомобілі Škoda містять величезну кількість програмного забезпечення. Як і в інших галузях технологій, це програмне забезпечення регулярно отримує оновлення, які не лише додають нові функції, але й покращують безпеку та стабільність. Вибрані моделі та функції можна навіть оновлювати дистанційно.

Розробка програмного забезпечення в автомобілях відбувається стрімкими темпами. Саме тому цілком нормально, що ваш автомобіль час від часу отримує оновлення. Ці оновлення допомагають підтримувати автомобіль у відмінному стані: вони можуть впроваджувати нові функції, виправляти помилки програмного забезпечення, підвищувати безпеку, оптимізувати продуктивність і навіть враховувати відгуки безпосередньо від користувачів. Наприклад, оновлення інформаційно-розважальної системи можуть забезпечити покращений та інтуїтивніший користувацький досвід.

Оновлення доступні для всього модельного ряду Škoda – від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до гібридних автомобілів із підзарядкою та повністю електричних моделей. Деякі оновлення все ще необхідно виконувати у сервісних партнерів Škoda, зазвичай під час регулярних сервісних оглядів. Ваш сервісний партнер завжди може підтвердити, чи доступне нове оновлення для вашого автомобіля. Однак для деяких моделей певні оновлення можуть бути доставлені онлайн за певних умов.

Починаючи з певної версії програмного забезпечення, електричні моделі Škoda дозволяють дистанційне оновлення бортової системи. Водії можуть перевіряти наявність оновлень у меню інформаційно-розважальної системи, коли автомобіль підключений до Інтернету. Однак у більшості випадків автомобіль автоматично повідомляє водія. У сповіщенні чітко пояснюється, як розпочати процес, але спочатку потрібно дістатися до місця призначення, оскільки автомобіль не можна керувати або використовувати під час оновлення.

Рішення про те, коли розпочати оновлення, завжди залежить від водія. Щойно настане слушний момент, потрібно виконати лише кілька простих кроків:

Після вимкнення запалювання на “екрані прощання” з’явиться інформація про наявність оновлення системи разом з іншими функціями для припаркованих автомобілів (наприклад, налаштування клімат-контролю або варіанти заряджання).

Вибравши оновлення, ви можете отримати доступ до “додаткової інформації” – таких деталей, як орієнтовний час встановлення, попередження про те, що автомобіль буде тимчасово недоступний, і список функцій, які не будуть активні. Підтвердіть, натиснувши “Встановити”.

Оновлення розпочнеться автоматично, щойно водій вийде з автомобіля та заблокує його.

Після успішного завершення встановлення на екрані інформаційно-розважальної системи з’явиться повідомлення, і автомобіль буде знову готовий до використання без будь-яких обмежень.

Оновлення програм

Окремі інформаційно-розважальні програми також отримують власні оновлення – попередньо встановлені чи завантажені пізніше. Сповіщення повідомляє вас про доступність нової версії, і ви можете вирішити, які програми оновлювати. У меню інформаційно-розважальних програм також відображається, що саме включає кожне оновлення: зазвичай покращення продуктивності, виправлення помилок, оновлення стабільності, зміни тексту або навіть абсолютно нові функції.

Як підтримувати свій електромобіль Škoda у відмінному стані

Підтримуйте актуальність бортового програмного забезпечення вашого автомобіля – система сповістить вас про доступність нової версії.

Регулярно оновлюйте інформаційно-розважальні додатки. Для максимальної зручності увімкніть автоматичне завантаження.

Виберіть бажаного сервісного партнера в додатку MyŠkoda. Він зв’яжеться з вами заздалегідь, коли вашому автомобілю знадобиться допомога.

Для максимальної зручності автоматичні оновлення можна ввімкнути в налаштуваннях інформаційно-розважальної системи. На відміну від системних оновлень, оновлення додатків працюють тихо у фоновому режимі, не перериваючи вашу поїздку. Якщо автомобіль вимкнено, процес просто призупиняється та продовжується наступного разу, коли ви почнете свою подорож.