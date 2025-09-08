Škoda показала электрокроссовер Epiq за $25 000: фото

Ожидается, что Škoda Epiq также станет самым доступным электромобилем компании, поскольку ориентировочная цена автомобиля составит около 25 тысяч евро. Вместо того чтобы сразу раскрыть серийную версию, автопроизводитель представил почти серийный шоу-кар, который отражает то, как будет выглядеть окончательная модель.

Дизайн кроссовера отличается Т-образными светодиодами и интересной решеткой радиатора, а также фактурным бампером и зеркалами в характерной передней части “Tech Deck”, что уже стала изюминкой нового языка дизайна Škoda под названием Modern Solid. По размерам Epiq вполне сопоставим с Fabia, ведь длина автомобиля составляет 4,1 метра.

Фотографии интерьера все еще держат в тайне, но, ожидается, что новинка чешского автопроизводителя позаимствует некоторые элементы от ID.Cross. Вполне возможно, электрокроссовер будет иметь такие же 11-дюймовую цифровую панель приборов и 13-дюймовый сенсорный экран, дополненный физическими кнопками. Также следует ожидать наличие таких стандартных функций, как двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфона.

Несмотря на компактные размеры Epiq, Škoda утверждаю, что багажное отделение электромобиля имеет объем 475 литров, а салон будет иметь практические детали, такие как крючки для сумок, точки крепления и скрытые отделения для хранения вещей под полом. Модель использует платформу MEB Entry, которая также лежит в основе W ID.Polo, ID.Cross и Cupra Raval.

Чешская компания не раскрывает детальные технические характеристики, но обещает запас хода до 425 километров на одном заряде. Вероятно, кроссовер будет иметь один электромотор впереди на 211 лошадиных сил. Производство Epiq будет происходить на заводе Volkswagen в Наварре, Испания, а продажи должны начаться в середине 2026 года.