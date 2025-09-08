Volkswagen представил электрический кроссовер IDCross

На нынешнем IAA Mobility 2025 в Мюнхене компания Volkswagen представила три новых электромобиля: закамуфлированные ID.Polo и ID.Polo GTI, являющиеся серийными версиями концепции ID.2all и новый концепт ID.Cross. Все эти автомобили поступят в серию со следующего года. Автопроизводитель также обещает, что серийная версия концепта ID.EVERY1 появится в 2027 году. Вероятно, она будет называться ID.Up.

Читайте также: Volkswagen назовет свой небольшой электромобиль Polo и создаст первый электрический GTI

Название ID.Cross свидетельствует о том, что шоу-кар является субкомпактным внедорожником и прямым электрическим эквивалентом существующего кроссовера T-Cross с двигателем внутреннего сгорания. Внедорожник построен на новой переднеприводной версии платформы MEB. Его габариты составляют 4161/1839/1588 мм в длину, ширину и высоту соответственно, с колесной базой в 2601 миллиметров.

Это означает, что он на 108 мм длиннее и на 58 мм выше ID.Polo. Багажное отделение имеет объем 490 литров. Дополнительные вещи можно положить в 25-литровый багажник впереди. Концепт получил уникальную переднюю часть с выраженной световой панелью и “дружественным” взглядом. Сзади есть три прямоугольника, которые являются отсылкой на ID.Buzz.

Также интересно: Старого “Гольфа” разбили в современном краш-тесте: какой результат

Интересно, что автомобиль имеет 21-дюймовые колеса, обутые в специальные шины для электромобилей от Continental. В салоне есть 11-дюймовая цифровая панель приборов, расположенная за массивным квадратным двухспицевым рулем, а также больший 13-дюймовый сенсорный планшет, который установлен в верхней части приборной панели.

Набор физических кнопок расположили под ним. В центральной консоли есть беспроводная зарядка и фоновая подсветка салона. Панели и сиденья, которые можно складывать, имеют обивку цвета Vanilla Chai с бежевым оттенком, что призвана успокаивать пассажиров.

Читайте также: Дебютировал новый Volkswagen T-Roc: первый полноценный гибрид в истории бренда

Немецкий автопроизводитель также подтвердил, что модель будет иметь запас хода в 420 километров по циклу WLTP. Электромотор на передней оси имеет мощность 211 л.с.. Ожидается, что серийная версия ID.Cross будет стоить от 28 000 евро. Электрический кроссовер будет конкурировать с Ford Puma Gen-E и Volvo EX30.