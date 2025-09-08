Volkswagen представив електричний кросовер ID.Cross

На цьогорічному IAA Mobility 2025 у Мюнхені компанія Volkswagen представила три нові електромобілі: закамуфльовані ID.Polo та ID.Polo GTI, що є серійними версіями концепції ID.2all та новий концепт ID.Cross. Усі ці автомобілі надійдуть в серію з наступного року. Автовиробник також обіцяє, що серійна версія концепту ID.EVERY1 з’явиться у 2027 році. Ймовірно, вона називатиметься ID.Up.

Читайте також: Volkswagen назве свій невеличкий електромобіль Polo та створить перший електричний GTI

Назва ID.Cross свідчить про те, що шоу-кар є субкомпактним позашляховиком і прямим електричним еквівалентом існуючого кросовера T-Cross з двигуном внутрішнього згоряння. Позашляховик побудований на новій передньопривідній версії платформи MEB. Його габарити становлять 4161/1839/1588 мм у довжину, ширину і висоту відповідно, з колісною базою у 2601 міліметрів.

Це означає, що він на 108 мм довший і на 58 мм вищий за ID.Polo. Багажне відділення має об’єм 490 літрів. Додаткові речі можна покласти у 25-літровий багажник попереду. Концепт отримав унікальну передню частину з вираженою світловою панеллю та “дружнім” поглядом. Ззаду є три прямокутники, які є відсилкою на ID.Buzz.

Також цікаво: Старого “Гольфа” розбили в сучасному краш-тесті: який результат

Цікаво, що автомобіль має 21-дюймові колеса, що взуті у спеціальні шини для електромобілів від Continental. В салоні є 11-дюймова цифрова панель приладів, що розташована за масивним квадратним двоспицевим кермом, а також більший 13-дюймовий сенсорний планшет, котрий встановлений у верхній частині приладової панелі.

Набір фізичних кнопок розташували під ним. В центральні консолі є бездротова зарядка та фонова підсвітка салону. Панелі та сидіння, котрі можна складати, мають оббивку кольору Vanilla Chai з бежевим відтінком, що покликана заспокоювати пасажирів.

Читайте також: Дебютував новий Volkswagen T-Roc: перший повноцінний гібрид в історії бренду

Німецький автовиробник також підтвердив, що модель матиме запас ходу в 420 кілометрів за циклом WLTP. Електромотор на передній осі має потужність 211 к.с.. Очікується, що серійна версія ID.Cross коштуватиме від 28 000 євро. Електричний кросовер конкуруватиме з Ford Puma Gen-E та Volvo EX30.