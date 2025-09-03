Укр
Ру

Volkswagen назве свій невеличкий електромобіль Polo та створить перший електричний GTI

Німецький автовиробник вирішив змінити свою стратегію найменувань електричних моделей. Очільники Volkswagen підтвердили, що серійна версія концепту ID.2all називатиметься ID.Polo. Вона дебютує вже у 2026 році й отримає версію GTI.
Новий електричний хетчбек Volkswagen називатиметься ID.Polo - Auto24

ФОТО: Volkswagen|

Volkswagen ID.Polo

Данило Северенчук
logo3 вересня, 20:40
logo0
logo0 хв

Генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шафер зазначив, що “назви моделей міцно закріпились у свідомості людей, адже вони символізують сильний бренд і втілюють такі характеристики, як якість, позачасовий дизайн і технології для всіх”. Саме тому компанія вирішила використати відому назву Polo для позначення невеликого електричного хетчбека.

Читайте також: Дебютував новий Volkswagen T-Roc: перший повноцінний гібрид в історії бренду

Вірогідно, це рішення означає, що в майбутньому Volkswagen використовуватиме свої класичні назви моделей з префіксом “ID” для електромобілів. Можливо, слід очікувати появу ID.Tiguan, або ID.Golf вже незабаром. Компанія також продемонструвала новий ID.Polo та його високопродуктивну версію ID.Polo GTI, що дебютує у 2026 році.

Публічний показ електромобілів відбудеться на Мюнхенському автосалоні. Окрім хетчбеків, німецький автовиробник також презентує концепт ID. Cross – компактний електричний позашляховик, який є попереднім проєктом серійного ID. Cross. Ця модель слугуватиме альтернативою поточному T-Cross з двигунами внутрішнього згорання.

Також на тему: Розкрито дизайн нового електрокросовера Volkswagen: перші фото

На тизерних зображеннях помітно, що ID.Polo зберіг дизайн концепту ID.2all. Він відрізняється загальною стриманістю, що притаманна бренду, проте, версія GTI має більш агресивні колісні диски з розширеними арками та бампери. Доповнюють стиль дифузор та розділений спойлер.

В основі обох моделей покладено платформу MEB Entry. Очікується, що всі версії використовуватимуть один двигун, що приводить у рух передні колеса. Для GTI потужність прогнозується на рівні 223 кінських сил.

#Автоновинка #Фото #Новини #Volkswagen #Електромобіль #ID.Polo