Volkswagen назве свій невеличкий електромобіль Polo та створить перший електричний GTI

Генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шафер зазначив, що “назви моделей міцно закріпились у свідомості людей, адже вони символізують сильний бренд і втілюють такі характеристики, як якість, позачасовий дизайн і технології для всіх”. Саме тому компанія вирішила використати відому назву Polo для позначення невеликого електричного хетчбека.

Вірогідно, це рішення означає, що в майбутньому Volkswagen використовуватиме свої класичні назви моделей з префіксом “ID” для електромобілів. Можливо, слід очікувати появу ID.Tiguan, або ID.Golf вже незабаром. Компанія також продемонструвала новий ID.Polo та його високопродуктивну версію ID.Polo GTI, що дебютує у 2026 році.

Публічний показ електромобілів відбудеться на Мюнхенському автосалоні. Окрім хетчбеків, німецький автовиробник також презентує концепт ID. Cross – компактний електричний позашляховик, який є попереднім проєктом серійного ID. Cross. Ця модель слугуватиме альтернативою поточному T-Cross з двигунами внутрішнього згорання.

На тизерних зображеннях помітно, що ID.Polo зберіг дизайн концепту ID.2all. Він відрізняється загальною стриманістю, що притаманна бренду, проте, версія GTI має більш агресивні колісні диски з розширеними арками та бампери. Доповнюють стиль дифузор та розділений спойлер.

В основі обох моделей покладено платформу MEB Entry. Очікується, що всі версії використовуватимуть один двигун, що приводить у рух передні колеса. Для GTI потужність прогнозується на рівні 223 кінських сил.