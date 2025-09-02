Розкрито дизайн нового електрокросовера Volkswagen: перші фото

Як пише Carscoops, модельний ряд Volkswagen на виставці мобільності IAA у Мюнхені включатиме не лише T-Roc наступного покоління, котрий дебютував минулого тижня. Компанія також покаже концепт майбутнього електричного кросовера початкового рівня.

Зображення дизайну моделі публікував у соціальних мережах Андреас Міндт, керівник відділу дизайну Volkswagen. Хоча в тизері не розкривається назва, модель описується як “майже серійний концепт-кар”. Позиціонований як аналог T-Cross з нульовим рівнем викидів, він також слугуватиме меншим братом популярного ID.4.

Судячи з ескізів, компактний кросовер матиме напрочуд вражаючу зовнішність з великими легкосплавними дисками та плавними вигинами кузова. Передня частина оснащена світлодіодними фарами та міцною захисною пластиною на бампері. Очевидно, що серійна версія матиме дещо спрощені елементи кузова, але наскільки сильно наразі невідомо.

Позашляховик буде базуватися на платформі MEB Entry, як і серійні версії концептуальних хетчбеків ID.EVERY1 та ID.2All. Покупці можуть очікувати як передньо-, так і повнопривідні версії, а також ймовірні конфігурації з одним або двома двигунами. Volkswagen не підтвердив, коли з'явиться серійна версія, хоча дебют видається ймовірним наступного року.

Очікується, що електромобіль збиратимуть на заводі в Памплоні в Іспанії, де також виготовляють T-Cross та Taigo. Крім того, на цьому ж підприємстві виготовлятимуть майбутній Škoda Epiq. Вірогідно, вартість позашляховика коливатиметься в районі 25-30 тисяч євро в Європі.