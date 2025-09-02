Раскрыт дизайн нового электрокроссовера Volkswagen: первые фото

Как пишет Carscoops, модельный ряд Volkswagen на выставке мобильности IAA в Мюнхене будет включать не только T-Roc следующего поколения, который дебютировал на прошлой неделе. Компания также покажет концепт будущего электрического кроссовера начального уровня.

Изображение дизайна модели публиковал в социальных сетях Андреас Миндт, руководитель отдела дизайна Volkswagen. Хотя в тизере не раскрывается название, модель описывается как “почти серийный концепт-кар”. Позиционируемый как аналог T-Cross с нулевым уровнем выбросов, он также будет служить меньшим братом популярного ID.4.

Судя по эскизам, компактный кроссовер будет иметь удивительно впечатляющую внешность с большими легкосплавными дисками и плавными изгибами кузова. Передняя часть оснащена светодиодными фарами и прочной защитной пластиной на бампере. Очевидно, что серийная версия будет иметь несколько упрощенные элементы кузова, но насколько сильно пока неизвестно.

Внедорожник будет базироваться на платформе MEB Entry, как и серийные версии концептуальных хэтчбеков ID.EVERY1 и ID.2All. Покупатели могут ожидать как передне-, так и полноприводные версии, а также вероятные конфигурации с одним или двумя двигателями. Volkswagen не подтвердил, когда появится серийная версия, хотя дебют представляется вероятным в следующем году.

Ожидается, что электромобиль будут собирать на заводе в Памплоне в Испании, где также изготавливают T-Cross и Taigo. Кроме того, на этом же предприятии будут производить будущий Škoda Epiq. Вероятно, стоимость внедорожника будет колебаться в районе 25-30 тысяч евро в Европе.