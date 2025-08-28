Дебютировал новый Volkswagen T-Roc: первый полноценный гибрид в истории бренда

Первое поколение Volkswagen T-Roc представили в 2017 году. Теперь немецкий автопроизводитель представляет преемника модели, который стал лучше во всем. Кроссовер стал значительно больше, получил более выразительный стиль и новый дизайн интерьера. Он также представляет абсолютную новинку для Volkswagen Group – полноценный гибридный силовой агрегат вместе с обновленными опциями мягкого гибрида.

Новый T-Roc второго поколения построен на платформе MQB Evo, как и его старшие братья Tiguan и Tayron. Узнать новинку можно по традиционной передней части бренда. Автомобиль получил массивный воздухозаборник в нижней части бампера, который заменяет традиционную решетку радиатора. Угловатые фары сочетаются тонкой световой панелью с логотипом с подсветкой, а защитная пластина на бампере завершает стиль.

Профиль имеет характерную острую линию, переходящую в заднюю стойку, наклонное заднее стекло, а также элегантные колесные диски диаметром до 20 дюймов. Благодаря обновленному кузову аэродинамическая эффективность улучшается на 10 процентов, достигая коэффициента сопротивления 0,29. Компания будет предлагать новый T-Roc в базовой комплектации Life, Style и R-Line.

Более спортивная версия R-Line отличается большими воздухозаборниками в бамперах, задним диффузором и опцией пакета Black Style, который добавляет темных акцентов экстерьера. Клиентам доступны шесть цветов: белый (Pure White suit), серый (Wolf Grey metallic), а также новые цвета кузова желтый (Canary Yellow suit), красный огненный (Flamed Red metallic), синий (Celestial Blue metallic) и черный (Grenadilla Black metallic), с контрастной черной крышей в выбранных комбинациях.

Длина внедорожника увеличилась на 122 мм, по сравнению с предшественником и теперь составляет 4373 миллиметров. В то же время колесная база увеличилась на 28 мм до 2631 мм. Это означает, что новый Volkswagen T-Roc занимает нишу между меньшими Taigo и T-Cross и большими Tiguan и Tayron в европейском модельном ряду. Компания говорит, что салон новинки соответствует новым стандартам, установленным флагманскими моделями.

Более 20% пластика изготовлены из переработанных материалов, а в центре приборной панели появился новый дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 10,4 или 12,9 дюйма. Его дополняет 10-дюймовая цифровая панель приборов и опциональный проекционный дисплей. На центральной консоли есть физический селектор для выбора окружающих “атмосфер”, громкости и режимов вождения.

Дополнительные функции включают сиденья ergoActive с 14-позиционным электрическим регулированием и функцией массажа, а также аудиосистему Harman Kardon. Также инженеры улучшили функции систем помощи водителю, а объем багажника составляет 465 литров, что на 20 литров, чем раньше. Базовые версии T-Roc используют мягкие гибридные силовые установки.

Они основаны на 1,5-литровом двигателе eTSI и выдают 116 л.с. и 220 Нм крутящего момента и 150 л.с. и 250 Нм соответственно. Обе версии работают в паре с семиступенчатой коробкой передач DSG и поддерживаются 48-вольтовой системой. В то же время топовые версии имеют гибридную установку на базе этого же двигателя. Однако, он также сочетается с электромотором и литий-ионным аккумулятором под задними сиденьями.

Будут доступны два варианта мощности: 136 или 170 л.с. и 306 Нм крутящего момента для обоих. Впоследствии Volkswagen расширит линейку традиционным бензиновым двигателем 2.0 TSI и его мягкой гибридной версией с опциональным полным приводом 4Motion. Европейские предпродажи нового Volkswagen T-Roc начнутся 28 августа, а поставки покупателям запланированы на ноябрь. Стоимость модели будет начинаться от 30 845 евро в Германии.