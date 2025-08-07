Volkswagen снимает свой флагманский кроссовер Touareg с производства

Инсайдеры Autocar сообщают, что Touareg покинет конвейер уже в следующем году. Это сделает недавно представленный Tayron самым большим внедорожником Volkswagen в Европе. Флагманский кроссовер дебютировал в 2002 году вместе с оригинальным Porsche Cayenne. Решение снять с производства Touareg отражает изменение приоритетов Volkswagen. Tayron позиционируется как более дешевая альтернатива с более широкой привлекательностью и теперь выполняет значительную часть роли текущего флагмана.

Читайте также: Изображения нового Volkswagen T-Roc “слили” в сеть

Он уже продается на ключевых мировых рынках и предлагается как с двумя, так и с тремя рядами сидений, предлагает буксировочную способность 2500 кг в версии 2.0 TSI 4Motion и имеет более универсальный салон. Поскольку разработку прямого преемника не планируют, уход Touareg знаменует собой конец стремления Volkswagen к выходу на премиальный рынок после 23 лет. Наряду с Touareg, VW также решил изъять в 2027 году электрический ID.5 из своей линейки – купеобразного брата популярного ID.4.

Кроме того, также Volkswagen рассматривал возможность появления компактной, но практичной модели электрического минивэна на базе платформы MEB, которая должна была бы стать преемником Touran. Однако, источники, близкие к генеральному директору Volkswagen Томасу Шеферу, сообщили, что пока модель не является приоритетом, поскольку Škoda сейчас рассматривает такую модель как часть своей будущей линейки.

Также интересно: Volkswagen Transporter стал электрическим пикапом: фото

“Мы рассматривали это, но рынок требует кроссоверов и внедорожников. Это направление, в котором мы в конце концов решили двигаться”, – заявил неназванный источник журналистам Autocar. Решение не продолжать работу над моделью электрического минивэна частично связано с тем, что инженерные мощности научно-исследовательского центра Volkswagen в Брауншвейге, Германия, исчерпаны потенциально важными моделями, в частности электрическим Golf.