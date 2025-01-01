Новый Volkswagen ID4 может стать электрическим "Тигуаном"

Как пишет Carscoops, Volkswagen планирует серьезное обновление электрического кроссовера ID.4, что является не просто плановым обновлением. Новинка будет позиционироваться как прямой аналог бензиновому Tiguan.

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В разговоре с Autocar, генеральный директор Volkswagen Томас Шефер четко описал изменения: “Мы полностью переделаем ID.4 внутри и снаружи. Это будет совершенно другой автомобиль - огромный шаг вперед”. Он также добавил, что редизайн является важным для согласования модели с новым языком дизайна бренда.

Вероятно, ID.4 будет придерживаться стиля, представленного в будущих хэтчбеках ID.1 и ID.2, разработанных под руководством главного дизайнера Энди Миндта. Такую же внешность получит следующий ID.3, дебютирующий во втором квартале 2026 года, а обновление ID.4 состоится позже того же года.

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В предыдущих комментариях руководителя отдела разработки VW Кая Груница было сказано, что переработанные ID.3 и ID.4 будут иметь больше ссылок на прошлое автопроизводителя, одновременно приняв “более низкую посадку”. Он также добавил, что в салонах моделей появится больше физических кнопок.

Концепт Volkswagen ID.EVERY1

В основе нового ID.4 все еще будет лежать платформа MEB, хотя она будет несколько модифицирована. В то же время архитектура SSP, над которой Volkswagen активно работает, появится не ранее 2028 года. Кроме того, По данным Autocar, внутри компании Volkswagen новый ID.4 называют “электрическим Tiguan”.

Это может означать несколько больше, чем позиционирование на рынке. Мартин Сандер, возглавляющий отдел продаж, маркетинга и послепродажного обслуживания VW, недавно заявил, что будущие электрические модели снова получат “собственные названия” что сигнализирует о потенциальном отходе от буквенно-цифровой системы наименования.

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И если ID.4 может быть частью этого плана, судьба его купеобразного брата ID.5 несколько иная. Компания планирует прекратить его производство из-за гораздо более слабых показателей продаж. В отличие от ID.4, который постоянно входит в пятерку самых популярных электромобилей в Европе, ID.5 не попал в топ-25 континента.