Новий Volkswagen ID.4 може стати електричним “Тігуаном”

Як пише Carscoops, Volkswagen планує серйозне оновлення електричного кросовера ID.4. Новинка буде позиціонуватись як прямий аналог бензиновому Tiguan.

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В розмові з Autocar, генеральний директор Volkswagen Томас Шефер чітко описав зміни: “Ми повністю переробимо ID.4 всередині та зовні. Це буде зовсім інший автомобіль — величезний крок вперед”. Він також додав, що редизайн є важливим для узгодження моделі з новою мовою дизайну бренду.

Вірогідно, ID.4 буде дотримуватися стилю, представленого в майбутніх хетчбеках ID.1 та ID.2, розроблених під керівництвом головного дизайнера Енді Міндта. Таку ж зовнішність отримає наступний ID.3, що дебютує у другому кварталі 2026 року, а оновлення ID.4 відбудеться пізніше того ж року.

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У попередніх коментарях керівника відділу розробки VW Кая Груніца було сказано, що перероблені ID.3 та ID.4 матимуть більше посилань на минуле автовиробника, водночас прийнявши “нижчу посадку”. Він також додав, що в салонах моделей з’явиться більше фізичних кнопок.

Концепт Volkswagen ID.EVERY1

В основі нового ID.4 все ще буде покладено платформу MEB, хоча вона буде дещо модифікована. Водночас архітектура SSP, над якою Volkswagen активно працює, з’явиться не раніше 2028 року. Крім того, за даними Autocar, усередині компанії Volkswagen новий ID.4 називають “електричним Tiguan”.

Це може означати дещо більше, ніж позиціонування на ринку. Мартін Сандер, який очолює відділ продажів, маркетингу та післяпродажного обслуговування VW, нещодавно заявив, що майбутні електричні моделі знову отримають “власні назви” що сигналізує про потенційний відхід від буквено-цифрової системи найменування.

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І якщо ID.4 може бути частиною цього плану, доля його купеподібного брата ID.5 дещо інакша. Компанія планує припинити його виробництво через набагато слабші показники продажів. На відміну від ID.4, який постійно входить до п'ятірки найпопулярніших електромобілів у Європі, ID.5 не потрапив до топ-25 континенту.