В Україні дебютував новий Volkswagen Tyron: яка ціна

Volkswagen Tayron в Україні доступний у двох комплектаціях: Elegance та R-Line Platinum. Базова комплектація має широкий список оснащення, який включає: адаптивний круїз-контроль, аудіосистему “Harman Kardon” бездротову зарядку для двох смартфонів, обігрів керма, лобового скла, передніх та другого ряду сидінь. До того ж передні сидіння мають опцію масажу.

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Крім того, кросовер має численну кількість систем безпеки та цифрових технологій, а саме: “Lane Assist”, “Side Assist”, систему безключового доступу, асистент дальнього світла “Light Assist”, “Rear Traffic Alert” та світлодіодні фари LED Plus. У виконанні Elegance автомобіль оснащений 18-дюймовими легкосплавними дисками.

Водночас версія R-Line Platinum має більш спортивний дизайн завдяки інакшому бамперу, кольору металік з чорним дахом, 19-дюймовим дискам, матричним фарами IQ.Light. Флагманська версія також отримала спортивне мультикермо в салоні, шкіряну оббивку, панорамний дах, пам’ять сидінь та пакет асистентів IQ.Drive.

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Покупці зможуть обирати серед двох 2,0-літрових двигунів: бензинового на 265 кінських сил, або дизельного на 150 чи 193 “конячки”. Обидва силові агрегати працюють з семиступеневою автоматичною коробкою DSG. Вартість новинки в Україні починається від 2 090 481 гривні.