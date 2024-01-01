Volkswagen може відродити Touran, але він буде електричним

Тепер стає зрозуміло, що новий електромобіль замінить Touran, заповнивши проміжну нішу між Golf та ID Buzz. Все йде до того, що концепцію Budd-e 2016 року переглянуть і це може добряче надихнути на заміну Touran.

Як зазначає Autocar, нова модель перебуває на внутрішньому огляді, а Volkswagen черпає натхнення з більш ранніх згаданих вище концепцій, включаючи Budd-e 2016 року, який був заснований на ранній версії платформи MEB. До речі, вона сьогодні лежить в основі електромобілів бренду.

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Спеціальний MPV, орієнтований на сімейство, може мати комерційну актуальність, особливо на європейському та китайському ринках, на тлі потоку моделей позашляховиків. Однак рішення про подальшу розробку й виробництво ще не прийнято.

Фото: Volkswagen

Очікується, що новий MPV буде розташований у продуктовій лінійці під ID Buzz, він матиме меншу площу, меншу вагу та доступнішу ціну.

Напрямок дизайну нової моделі залишається в таємниці, хоча можна очікувати, що вона візьме натяки на згадані концепції Bulli 2011 року і Budd-e 2016 року, а також серійні моделі, такі як Mk2 Touran і Golf SV 2014 року.

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Ключові міркування включають вертикальний силует, короткі звиси, плоску підлогу та високу лінію даху – все це спрямовано на забезпечення максимального внутрішнього простору та загальної універсальності, очікуваної потенційними клієнтами, включаючи німецькі таксопарки.

Концепт Budd-e 2016 року мав довжину 4597 мм, що приблизно на 70 мм довше, ніж Touran другого покоління, і на 124 мм коротше, ніж ID Buzz зі стандартною колісною базою.

Фото: Volkswagen

Нові концепції розсувних дверей і сидінь розробляються в спробі забезпечити конкуренцію сучасним потенційним суперникам, включаючи нещодавно представлений Zeekr Mix.

У той час як чинний ID Buzz націлений на покупців "преміального способу життя ", Microbus орієнтований на сім'ї, котрі шукають "безглуздий, високопродуктивний електромобіль зі зсувними задніми дверима та сильною повсякденною зручністю".

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Попит очікується не тільки від наполегливих прихильників Турана, але й від нового покоління електричних MPV. Випущений у 2003 році, Touran став основою європейської лінійки Volkswagen протягом двох поколінь. Попри те, що в останні роки його затьмарили позашляховики, він залишається однією з найуспішніших європейських моделей свого типу, з більш ніж 2,6 мільйонами проданих одиниць у всьому світі.

Фото: Volkswagen

Очікується, що новий MPV буде їздити на подальшій версії платформи MEB+ від Volkswagen або новішої платформи SSP. Ймовірно, йому поставлять акумулятори в діапазоні 60–80 кВт-год і одномоторний передній привід або додатковий двомоторний повний привід.

Якщо новий MPV отримає зелене світло, він може бути запущений до 2027 або 2028 року, потенційно відроджуючи модель Touran відповідно до плану Volkswagen щодо надання майбутнім електромобілям традиційних назв замість ідентифікаційних номерів, які використовуються сьогодні.