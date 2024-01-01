VW I.D. Buzz працюватимуть без водіїв на Uber

Стартові прогони погодився прийняти у себе Лос-Анджелес. Загалом, як пише InsideEVs, невдовзі в США планується розгорнути тисячі автономних ID. Однак спочатку роботу мікроавтобусів потрібно адаптувати.

На перших порах під час тестів у мікроавтобусах Buzz автономного водіння (AD) на борту будуть оператори. В ході ранніх етапів тестування та запуску вони допомагатимуть точніше налаштувати технологію та відпрацювати алгоритми безпеки.

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У четвер Volkswagen і Uber оголосили про плани розгорнути тисячі безпілотних фургонів ID. Buzz в містах США протягом наступного десятиліття. Автомобіль, який отримав назву ID. Buzz AD, працюватиме на технології райдпулінгу MOIA (див. відео внизу). MOIA – це підрозділ мобільності Volkswagen, що базується в Берліні.

Спочатку водій в кабіні буде присутній, допомагатиме, контролюватиме, за кермо братиметеся лише в критичних ситуаціях. Фото: Volkswagen Group of America

Повне комерційне розгортання заплановане на 2026 рік у Лос-Анджелесі. Досвід впровадження автономної мобільності Volkswagen має. Компанія розпочала випробування парку електричних фургонів, оснащених обладнанням для автономного водіння, таким як лідар, радар і камери, в Остіні ще в червні 2023 року.

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Ще до цього вона пілотувала ту саму технологію в Гамбурзі, Німеччина, у рамках трирічної програми випробувань, що триватиме до 2026 року. У Гамбурзі Volkswagen працює разом з MOIA і Holon, спін-оффом Benteler, який будує 15-місний електричний шатл під назвою Mover.

Очікується, що комерційні рейси у Лос-Анджелесі запустять у 2026 році. Фото: Volkswagen Group of America

І Mover, і ID. Buzz мають однакове апаратне та програмне забезпечення для автономного водіння в пілоті. Holon, зі свого боку, планує привезти свої електричні фургони до США, починаючи з Джексонвілла, штат Флорида. Однак неясно, чи буде він співпрацювати з VW в Америці, як це відбувається в Німеччині.

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"Volkswagen – не просто виробник автомобілів. Ми формуємо майбутнє мобільності, і наша співпраця з Uber прискорює це бачення", – сказав генеральний директор Volkswagen Autonomous Mobility Крістіан Зенгер.

Нагадаємо, у березні 2024 року Volkswagen став першим виробником автомобілів рівня 4 AD для великомасштабного виробництва. Рівень 4 AD означає, що машина може самостійно впоратися з більшістю дорожніх ситуацій у певній місцевості, наприклад у місті.