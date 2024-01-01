Шведи запускають безпілотні 52-місні автобуси: дефіцит водіїв вимагає реформ

Це буде перший випадок у Швеції, коли автономний багатомісний автобус четвертого рівня тестуватиметься у центрі великого міста та ще й у складному транспортному середовищі. Про це пише на своїй сторінці bussmagasinet.se.

Все йде до того, що скандинавські країни швидше уникнуть проблеми дефіциту водіїв автобусів, ніж європейські мегаполіси, включаючи столичні центри країн Євросоюзу.

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За проєктом стоять кілька партнерів, з-поміж основних – норвезька компанія Applied Autonomy і турецький виробник автобусів Karsan. На недавній виставці Persontrafik у Гетеборзі цей автобус вже демонструвався. Його нині ще удосконалюють, відпрацьовують алгоритм дії роботизованої системи в різних дорожніх ситуаціях.

Продемонстрований на виставці Persontrafik автобус Autonomous e-Atak четвертого рівня автономності викликав жвавий інтерес. Фото: сайт bussmagasinet.se

Весною цей електробус введуть в експлуатацію в мікрорайоні Горда Гетеборга. Акумуляторний Karsan Autonomous e-Atak ходитиме від центрального вокзалу Гетеборга до залізничного вокзалу Лісеберг.

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Автобус Karsan e-Atak має довжину 8,3 метра і може прийняти до 52 пасажири, з яких 18 сидячих. Аналогічна модель Karsan Autonomous e-Atak з технологією автономного водіння Adastec працює з 2022 року в норвезькому місті Ставангер. Інший проєкт запущено в Тампере, Фінляндія.

Завдяки безпілотним автобусам Швеція хоче задовольнити нестачу водіїв автобусів, яка є великою в Європі. Фото: Karsan

Автономний автобус у Гетеборзі спочатку ходитиме на маршруті без пасажирів, з серпня – братиме пасажирів і працюватиме на лінії як частина мережі Västtrafik.

Під час перевірки автомобіля до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch - у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

Звісно, водій залишиться у кабіні автобуса задля безпеки, але втручання в роботу буде мінімальне і лише за умови критичної ситуації. Всю роботу виконуватиме автопілот. Для шведського проєкту використовуватиметься програмне забезпечення норвезької компанії Applied Autonomy.

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Автономне програмне забезпечення рівня 4, розроблене Adastec, інтегроване в електрично-електронну архітектуру та програмне забезпечення безпілотного акумуляторного автомобіля. Енергосистема автобуса живиться від акумуляторів місткістю 220 кВт-год, розроблених BMW, що досягають потужності 230 кВт.

Самокеровані, автономні машини класифікуються на п’ять категорій:

Категорія 1 – означає, що більшу частину роботи виконує водій, але транспортний засіб допомагає, наприклад, дотримуючись швидкості.

означає, що більшу частину роботи виконує водій, але транспортний засіб допомагає, наприклад, дотримуючись швидкості. Категорія 2 – транспортний засіб бере на себе маневрування, але водій повинен стежити та бути готовим негайно взяти на себе керування.

– транспортний засіб бере на себе маневрування, але водій повинен стежити та бути готовим негайно взяти на себе керування. Категорії 3 – автомобіль бере на себе більшу частину керування, але водій повинен бути готовий втрутитися на вимогу.

– автомобіль бере на себе більшу частину керування, але водій повинен бути готовий втрутитися на вимогу. Категорія 4 – транспортний засіб проїжджає самостійно всю дорогу.

– транспортний засіб проїжджає самостійно всю дорогу. Категорія 5 – транспортний засіб може впоратися з усіма ситуаціями, як і водій і навіть краще.

Автобус e-Atak від Karsan є автономним за категорією 4.

Автономний e-Atak можна зарядити за 5 годин за допомогою зарядних пристроїв змінного струму та за 3 години за допомогою пристроїв постійного струму.

Автономний e-Atak має класичні системи допомоги водієві, які виходять за рамки функцій ADAS, та вдосконалені датчики LiDAR. Вони ефективно працюють навіть під найбільш критичними кутами на відстані до 120 метрів, випромінюючи лазерні промені, забезпечуючи тривимірне виявлення навколишніх об’єктів із точністю до сантиметра.

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Крім того, радіохвилі, які випромінює передній радар, ідентифікують рухомі об’єкти на відстані до 160 метрів за будь-яких погодних умов. Технологія автономного водіння може легко орієнтуватися дорогами та аналізувати трафік на додаток до ситуаційної обізнаності.