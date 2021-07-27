У безпілотника під управлінням штучного інтелекту лише одна ціль: прибирати за неохайними курцями.

Колісний дрон BeachBot був створений ентузіастами чистого довкілля Едвіном Босом та Мартіном Лукаартом, які спеціально для цього проєкту заснували компанію TechTics. Робот вже виконує свої обов’язки на одному з пляжів Нідерландів.

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Щороку пляжі по всьому світу забруднюють 4,5 трильйони недопалків. Цигарки шкідливі для людини, а хімічні речовини та мікропластмаса з фільтрів також шкідливі для морських істот. Поширення цього виду сміття вздовж голландського пляжу Схевенінген спонукало Едвіна Боса та Мартіна Лукаарта заснувати TechTics та створити BeachBot.

Під час свого першого робочого виїзду на тому самому пляжі Схевенінген, BeachBot зібрав 10 недопалків за 30 хвилин. Так, це зовсім небагато, враховуючи об’єми подібного сміття, однак робот-прибиральник швидко вчиться. Завдяки програмному забезпеченню Microsoft Trove, дрон поступово вчиться розпізнавати різні форми недопалків та виявляти їх у будь-якому положенні. Для цього штучний інтелект обробляє зображення, отримані від користувачів. Що більше зображень бачить BeachBot, то більше нових ситуацій він може розпізнати й більше недопалків зібрати. При цьому TechTics ще й платить учасникам за їх зображення, бажаючи накопичити близько 2000 знімків.

Фото: дрон BeachBot для прибирання недопалків з пляжів / Motortrend

BeachBot може бачити інше сміття на пляжі, однак ігнорує його, оскільки його база даних, на жаль, не включає зображення пляшок, пластикових пакетів, пивних банок та інших речей, які засмічують пляжі.