У беспилотника под управлением искусственного интеллекта только одна цель - убирать за неопрятными курильщиками.

Колесный дрон BeachBot был создан энтузиастами чистой окружающей среды Эдвином Боссом и Мартином Лукаартом, которые специально для этого проекта основали компанию TechTics. Робот уже выполняет свои обязанности на одном из пляжей Нидерландов.

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Каждый год пляжи по всему миру загрязняют 4,5 триллиона окурков. Сигареты вредны для человека, а химические вещества и микропластмасса из фильтров также вредны для морских существ. Распространение этого вида мусора вдоль голландского пляжа Схевенинген побудило Эдвина Босса и Мартина Лукаарта основать TechTics и создать BeachBot.

Во время своего первого рабочего выезда на том же пляже Схевенинген, BeachBot собрал 10 окурков за 30 минут. Да, это совсем немного, учитывая объемы подобного мусора, однако робот-уборщик быстро учится. Благодаря программному обеспечению Microsoft Trove, дрон постепенно учится распознавать различные формы окурков и обнаруживать их в любом положении. Для этого искусственный интеллект обрабатывает изображения, полученные от пользователей. Чем больше изображений видит BeachBot, тем больше новых ситуаций он может распознать и больше окурков собрать. При этом TechTics еще и платит участникам за их изображения, желая накопить около 2000 снимков.

Фото: дрон BeachBot для уборки окурков с пляжей / Motortrend

BeachBot может видеть другой мусор на пляже, но игнорирует его, поскольку его база данных, к сожалению, не включает в себя изображения бутылок, пластиковых пакетов, пивных банок и других вещей, которые засоряют пляжи.