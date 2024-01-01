Шведы запускают беспилотные 52-местные автобусы: дефицит водителей требует реформ

Это будет первый случай в Швеции, когда автономный многоместный автобус четвертого уровня будет тестироваться в центре большого города и еще и в сложной транспортной среде. Об этом пишет на своей странице bussmagasinet.se.

Все идет к тому, что скандинавские страны скорее избегут проблемы дефицита водителей автобусов, чем европейские мегаполисы, включая столичные центры стран Евросоюза.

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За проектом стоят несколько партнеров, среди основных – норвежская компания Applied Autonomy и турецкий производитель автобусов Karsan. На недавней выставке Persontrafik в Гетеборге этот автобус уже демонстрировался. Его сейчас еще совершенствуют, отрабатывают алгоритм действия роботизированной системы в различных дорожных ситуациях.

Продемонстрированный на выставке Persontrafik автобус Autonomous e-Atak четвертого уровня автономности вызвал живой интерес. Фото: сайт bussmagasinet.se

Весной этот электробус введут в эксплуатацию в микрорайоне Горда Гетеборга. Аккумуляторный Karsan Autonomous e-Atak будет ходить от центрального вокзала Гетеборга до железнодорожного вокзала Лисеберг.

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Автобус Karsan e-Atak имеет длину 8,3 метра и может принять до 52 пассажиров, из которых 18 сидячих. Аналогичная модель Karsan Autonomous e-Atak с технологией автономного вождения Adastec работает с 2022 года в норвежском городе Ставангер. Другой проект запущен в Тампере, Финляндия.

Благодаря беспилотным автобусам Швеция хочет удовлетворить нехватку водителей автобусов, которая является большой в Европе. Фото: Karsan

Автономный автобус в Гетеборге сначала будет ходить на маршруте без пассажиров, с августа – будет принимать пассажиров и работать на линии как часть сети Västtrafik.

Во время проверки автомобиля к зиме прежде всего проверьте аккумулятор. Ведь от него зависит, сможет ли машина завестись в лютый мороз. Если АКБ пора заменить, обратите внимание на Bosch – у этого производителя самая широкая линейка батарей для современных автомобилей, они имеют минимальный саморазряд и обеспечивают надежный старт после длительного простоя. Рекламная информация

Конечно, водитель останется в кабине автобуса для безопасности, но вмешательство в работу будет минимальное и только при условии критической ситуации. Всю работу будет выполнять автопилот. Для шведского проекта будет использоваться программное обеспечение норвежской компании Applied Autonomy.

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Автономное программное обеспечение уровня 4, разработанное Adastec, интегрировано в электронную архитектуру и программное обеспечение беспилотного аккумуляторного автомобиля. Энергосистема автобуса питается от аккумуляторов емкостью 220 кВт-ч, разработанных BMW, достигающих мощности 230 кВт.

Самоуправляемые автономные машины классифицируются на пять категорий:

Категория 1 – означает, что большую часть работы выполняет водитель, но транспортное средство помогает, например, соблюдая скорость.

означает, что большую часть работы выполняет водитель, но транспортное средство помогает, например, соблюдая скорость. Категория 2 – транспортное средство берет на себя маневрирование, но водитель должен следить и быть готовым немедленно взять на себя управление.

– транспортное средство берет на себя маневрирование, но водитель должен следить и быть готовым немедленно взять на себя управление. Категории 3 – автомобиль берет на себя большую часть управления, но водитель должен быть готов вмешаться по требованию.

– автомобиль берет на себя большую часть управления, но водитель должен быть готов вмешаться по требованию. Категория 4 – транспортное средство проезжает самостоятельно всю дорогу.

– транспортное средство проезжает самостоятельно всю дорогу. Категория 5 – транспортное средство может справиться со всеми ситуациями, как и водитель и даже лучше.

Автобус e-Atak от Karsan является автономным по категории 4.

Автономный e-Atak можно зарядить за 5 часов с помощью зарядных устройств переменного тока и за 3 часа с помощью устройств постоянного тока.

Автономный e-Atak имеет классические системы помощи водителю, которые выходят за рамки функций ADAS, и усовершенствованные датчики LiDAR. Они эффективно работают даже под наиболее критическими углами на расстоянии до 120 метров, излучая лазерные лучи, обеспечивая трехмерное обнаружение окружающих объектов с точностью до сантиметра.

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Кроме того, радиоволны, которые излучает передний радар, идентифицируют движущиеся объекты на расстоянии до 160 метров при любых погодных условиях. Технология автономного вождения может легко ориентироваться по дорогам и анализировать трафик в дополнение к ситуационной осведомленности.