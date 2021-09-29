Тяжелый грузовик основан на серийной модели Volvo VNL и оснащен комплексом датчиков Aurora с четырьмя лидарами.

Volvo VNL с камерами, радарами, лидарами и передовым софтом Aurora будет иметь полную автономность, но произойдет это не раньше 2023 года.

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Aurora сотрудничает с Volvo над разработкой самой архитектуры грузовиков VNL, поэтому может интегрировать свою электронику с системами автономного управления с самого начала. В течение следующих нескольких месяцев компании будут работать над интеграцией аппаратного набора, а также тестированием и проверкой прототипов. Компании заявили, что мы можем ожидать, что узнаем больше в будущем, отметив, что уже работают над определением конкретных регионов и маршрутов, которые будут служить начальными узлами для испытаний на общественных дорогах.

Фото: грузовик Volvo VNL с системами автономного управления Aurora / Carscoops

Эта работа проводится в рамках подготовки к будущему производству на заводе Volvo Trucks New River Valley в Дублине, штат Вирджиния, США. Неизвестно, когда это произойдет, но Aurora ранее предполагала, что автономные грузовики могут прибыть уже в 2023 году.