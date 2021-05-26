Зачем американским военным украинские грузовики – неизвестно. Но уже известна сумма контракта, сроки выполнения и количество заказанных грузовиков.

КрАЗ подписал контракт на поставку грузовиков для армии США. Заказчиком выступила компания "US21 Inc." (Фэрфакс, штат Вирджиния, США), которая регулярно осуществляет поставки для правительства, Министерства обороны и других государственных учреждений США.

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Подробности контракта не разглашаются, но по публикациям в отечественных и зарубежных СМИ "Кременчуг оперативный" узнал, что общая сумма трехлетнего контракта составляет 53 млн. долларов США.

Судя по всему, американцы намерены закупить грузовики КрАЗ-5233ВЕ “Спецназ”. Это современные армейские бортовые грузовики, которые поставили на конвейер еще в далеком 2008 году. Машина способна брать на борт 6 тонн груза и имеет неплохую энерговооруженность – при мощности мотора в 300-400 л. с. “Спецназ” способен на шоссе разогнаться до 120 км/ч.

Можно примерно подсчитать количество закупаемых машин. В 2014 году КрАЗ-”Спецназ” стоил около 52 тыс. долларов. За семь лет стоимость грузовика в долларовом эквиваленте если и изменилась, то не кардинально. С учетом общей суммы контракта в 53 млн. долларов, можно предположить, что США за три года закупит около 1000 грузовиков.