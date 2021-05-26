Навіщо американським військовим українські вантажівки – достеменно невідомо. Але вже відома сума контракту, строки виконання та кількість замовлених вантажівок.

КрАЗ підписав контракт на постачання вантажівок для армії США. Замовником виступила компанія “US21 Inc.” (Ферфакс, штат Вірджинія, США), яка регулярно здійснює постачання для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США.

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Подробиці контракту не розголошуються, але з публікацій у вітчизняних і закордонний ЗМІ “Кременчук оперативний” дізнався, що загальна сума трирічного контракту становить 53 млн. доларів США.

Судячи з усього, американці мають намір закупити вантажівки КрАЗ-5233ВЕ “Спецназ”. Це найсучасніші армійські бортові вантажівки, що поставили на конвеєр ще в далекому 2008 році. Машина здатна брати на борт 6 тонн вантажу і має непогану енергооснащеність – при потужності мотора в 300-400 к.с. “Спецназ” здатний на шосе розігнатися до 120 км/год.

Можна приблизно підрахувати кількість закуповуваних машин. У 2014 році КрАЗ-Спецназ коштував близько 52 тис. доларів. За сім років вартість вантажівки в доларовому еквіваленті якщо і змінилася, то не кардинально. З урахуванням загальної суми контракту в 53 млн доларів, можна припустити, що США за три роки закупить близько 1000 вантажівок.