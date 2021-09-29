Важка вантажівка базується на серійній моделі Volvo VNL і оснащена комплексом датчиків Aurora з чотирма лідарами.

Volvo VNL з камерами, радарами, лідарами та передовим софтом Aurora матиме повну автономність, але станеться це не раніше 2023 року.

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Aurora співпрацює з Volvo над розробкою самої архітектури вантажівок VNL, тому може інтегрувати свою електроніку з системами автономного управління з самого початку. Впродовж кількох наступних місяців компанії працюватимуть над інтеграцією апаратного набору, а також тестування та перевірку прототипів. Компанії заявили, що ми можемо очікувати, що дізнаємось більше у майбутньому, зазначивши, що вже працюють над визначенням конкретних регіонів та маршрутів, які будуть служити початковими вузлами для випробувань на громадських дорогах.

Фото: вантажівка Volvo VNL з системами автономного управління Aurora / Carscoops

Ця робота проводиться у рамках підготовки до майбутнього виробництва на заводі Volvo Trucks New River Valley в Дубліні, штат Вірджинія, США. Невідомо, коли це станеться, але Aurora раніше припускала, що автономні вантажівки можуть прибути вже у 2023 році.