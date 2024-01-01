VW ID Buzz будут работать без водителей на Uber

Стартовые прогоны согласился принять у себя Лос-Анджелес. В общем, как пишет InsideEVs, вскоре в США планируется развернуть тысячи автономных ID. Однако сначала работу микроавтобусов нужно адаптировать.

На первых порах во время тестов в микроавтобусах Buzz автономного вождения (AD) на борту будут операторы. В ходе ранних этапов тестирования и запуска они будут помогать точнее настроить технологию и отработать алгоритмы безопасности.

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В четверг Volkswagen и Uber объявили о планах развернуть тысячи беспилотных фургонов ID. Buzz в городах США в течение следующего десятилетия. Автомобиль, получивший название ID. Buzz AD, будет работать на технологии райдпулинга MOIA (см. видео внизу). MOIA – это подразделение мобильности Volkswagen, базирующееся в Берлине.

Сначала водитель в кабине будет присутствовать, помогать, контролировать, за руль браться только в критических ситуациях. Фото: Volkswagen Group of America

Полное коммерческое развертывание запланировано на 2026 год в Лос-Анджелесе. Опыт внедрения автономной мобильности Volkswagen имеет. Компания начала испытания парка электрических фургонов, оснащенных оборудованием для автономного вождения, таким как лидар, радар и камеры, в Остине еще в июне 2023 года.

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Еще до этого она пилотировала ту же технологию в Гамбурге, Германия, в рамках трехлетней программы испытаний, которая продлится до 2026 года. В Гамбурге Volkswagen работает вместе с MOIA и Holon, спин-оффом Benteler, который строит 15-местный электрический шаттл под названием Mover.

Ожидается, что коммерческие рейсы в Лос-Анджелесе запустят в 2026 году. Фото: Volkswagen Group of America

И Mover, и ID. Buzz имеют одинаковое аппаратное и программное обеспечение для автономного вождения в пилоте. Holon, со своей стороны, планирует привезти свои электрические фургоны в США, начиная с Джексонвилла, штат Флорида. Однако неясно, будет ли он сотрудничать с VW в Америке, как это происходит в Германии.

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"Volkswagen – не просто производитель автомобилей. Мы формируем будущее мобильности, и наше сотрудничество с Uber ускоряет это видение", – сказал генеральный директор Volkswagen Autonomous Mobility Кристиан Зенгер.

Напомним, в марте 2024 года Volkswagen стал первым производителем автомобилей уровня 4 AD для крупномасштабного производства. Уровень 4 AD означает, что машина может самостоятельно справиться с большинством дорожных ситуаций в определенной местности, например в городе.