Автономные грузовики начали выпускать на дороги с грузом

Для начала перевозчик выполняет с грузами один рейс в неделю. Транспортная компания, разработчик и заказчик собирают данные о производительности и оценивают результативность таких транспортных операций. Об этом пишет trucknews.com.

Компания DHL не случайно стала первым автопарком, интегрировавшим новый VAS VNL: система Aurora Driver попала в надежные руки. VAS (Volvo Autonomous Solutions) сотрудничает с DHL в Техасе, доставляя грузы с помощью традиционных грузовиков, которыми управляют люди. Это помогло как можно больше узнать о рабочем цикле и маршруте.

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"Теперь мы подошли к следующему шагу, где начали внедрять автономные системы. Это знаменует собой главную цель, которую мы имели на этот год, и это начать работать автономно", – пояснил руководитель отдела дорожных решений VAS Саско Куклев.

Грузы забираются на объектах клиентов традиционными грузовиками, а затем доставляться на автономные терминалы, эксплуатируемые VAS. Оттуда груз будет доставлен автономно до другого автономного грузового терминала, управляемого VAS.

Доставленный до конечного пункта назначения груз в терминале опять же перезагружается на традиционные грузовики, управляемые человеком. По сути, началом и концом поставок будут управлять люди, а большое расстояние между ними будет транспортироваться автономно.

VAS уже построила свою первую партию из 25 автономных грузовиков на своей линии New River Valley. Фото: Volvo Autonomous Solutions

Автономная доставка на большие расстояния помогает оптимизировать перевозки, поскольку это сокращает время на транспортировку, что выгодно клиентам.

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Новаторы уже не раз рассматривали вопрос, беспокоятся ли водители по поводу внедрения беспилотных грузовиков. Главный постулат в том, что автономное вождение не для того, чтобы что-то забрать у водителей, а наоборот – что-то дать.

Грузы, которые выбираются для автономной доставки, это грузы на дальние расстояния и по пересеченной местности. Сегодня водители хотят чаще быть дома, и автономная доставка поможет это сделать, в конечном итоге улучшив их образ жизни.

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Техас был выбран для первых пилотов автономных грузовых перевозок потому, что нормативная база приветлива, а погодные условия идеальны. Но упомянутый выше Саско Куклев считает, что технология в конечном итоге будет работать так же хорошо в Канаде и других регионах, где погода менее предсказуема.