Rimac представила двухместное атономное такси для Европы

Rimac заявляет, что Verne внутри просторнее Rolls-Royce и будет иметь 5 различных положений настройки сиденья, а вместо традиционной панели приборов он будет иметь гигантский 43-дюймовый дисплей, который будет управляться с помощью сенсорной панели на центральной консоли.

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Autocar сообщает, что также этот дисплей можно будет использовать для просмотра фильмов или видео. Отмечается, что дизайнеры Verne хотели создать интерьер электромобиля, который бы напоминал пассажирам гостиную.

К тому же электронное приложение, который будет разработан для вызова поездки, позволит пассажирам настраивать салон на свой собственный вкус. Например, заранее настроить климат-контроль или включить подогрев сидений в холодную погоду. По словам компании, даже запах салона можно определить заранее.

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Беспилотные системы Verne были разработаны с Mobileye, израильским производителем, который принадлежит гиганту по производству микросхем Intel. Соответствующее программное обеспечение для систем автономного вождения используют Geely и Volkswagen.

По словам генерального директора Verne Марко Пейковича, такси будет построено в столице Хорватии, Загребе. Первый запуск запланирован на 2026 год. Ожидается, что с 2027 года такси также заработает в Великобритании и Германии.