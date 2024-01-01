Rimac представила двомісне атономне таксі для Європи

Rimac заявляє, що Verne всередині просторіший за Rolls-Royce й матиме 5 різних положень налаштування сидіння, а замість традиційної панелі приладів він матиме гігантський 43-дюймовий дисплей, який керуватимуться за допомогою сенсорної панелі на центральній консолі.

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Autocar повідомляє, що також цей дисплей можна буде використовувати для перегляду фільмів чи відео. Зазначається, що дизайнери Verne хотіли створити інтер’єр електромобіля, який би нагадував пасажирам вітальню.

До того ж електронний додаток, який буде розроблений для виклику поїздки, дозволить пасажирам налаштовувати салон на свій власний смак. Наприклад, заздалегідь налаштувати клімат-контроль чи увімкнути підігрів сидінь в холодну погоду. За словами компанії, навіть запах салону можна визначити заздалегідь.

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Безпілотні системи Verne були розроблені з Mobileye, ізраїльським виробником, який належить гіганту з виробництва мікросхем Intel. Відповідне програмне забезпечення для систем автономного водіння використовують Geely та Volkswagen.

За словами генерального директора Verne Марко Пейковича, таксі буде побудовано в столиці Хорватії, Загребі. Перший запуск запланований на 2026 рік. Очікується, що з 2027 року таксі також запрацює у Великобританії та Німеччині.