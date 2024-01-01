Автономні вантажівки почали випускати на дороги з вантажем

Для початку перевізник виконує з вантажами один рейс на тиждень. Транспортна компанія, розробник і замовник збирають дані про продуктивність і оцінюють результативність таких транспортних операцій. Про це пише trucknews.com.

Компанія DHL не випадково стала першим автопарком, що інтегрував новий VAS VNL: система Aurora Driver потрапила в надійні руки. VAS (Volvo Autonomous Solutions) співпрацює з DHL у Техасі, доставляючи вантажі за допомогою традиційних вантажівок, якими керують люди. Це допомогло якомога більше дізнатися про робочий цикл і маршрут.

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"Тепер ми підійшли до наступного кроку, де почали впроваджувати автономні системи. Це знаменує собою головну мету, яку ми мали на цей рік, і це почати працювати автономно", – пояснив керівник відділу дорожніх рішень VAS Саско Куклев.

Вантажі забираються на об'єктах клієнтів традиційними вантажівками, а потім доставлятися на автономні термінали, що експлуатуються VAS. Звідти вантаж буде доставлений автономно до іншого автономного вантажного термінала, керованого VAS.

Доставлений до кінцевого пункту призначення вантаж у терміналі знову ж таки перезавантажується на традиційні вантажівки, керовані людиною. По суті, початком і кінцем поставок керуватимуть люди, а велика відстань між ними транспортуватиметься автономно.

VAS вже побудувала свою першу партію з 25 автономних вантажівок на своїй лінії New River Valley. Фото: Volvo Autonomous Solutions

Автономне доставлення на великі відстані допомагає оптимізувати перевезення, оскільки це скорочує час на транспортування, що вигідно клієнтам.

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Новатори вже не раз розглядали питання, чи турбуються водії з приводу впровадження безпілотних вантажівок. Головний постулат в тому, що автономне водіння не для того, щоб щось забрати у водіїв, а навпаки – щось дати.

Вантажі, які обираються для автономного доставлення, це вантажі на далекі відстані та по пересіченій місцевості. Сьогодні водії хочуть частіше бути вдома, і автономне доставлення допоможе це зробити, в кінцевому підсумку покращивши їхній спосіб життя.

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Техас був обраний для перших пілотів автономних вантажних перевезень тому, що нормативна база привітна, а погодні умови ідеальні. Але згаданий вище Саско Куклев вважає, що технологія в кінцевому підсумку буде працювати так само добре в Канаді та інших регіонах, де погода менш передбачувана.