Volkswagen может возродить Touran, но он будет электрическим

Теперь становится понятно, что новый электромобиль заменит Touran, заполнив промежуточную нишу между Golf и ID Buzz. Все идет к тому, что концепцию Budd-e 2016 года пересмотрят и это может сильно вдохновить на замену Touran.

Как отмечает Autocar, новая модель находится на внутреннем осмотре, а Volkswagen черпает вдохновение из более ранних упомянутых выше концепций, включая Budd-e 2016 года, который был основан на ранней версии платформы MEB. Кстати, она сегодня лежит в основе электромобилей бренда.

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Специальный MPV, ориентированный на семейство, может иметь коммерческую актуальность, особенно на европейском и китайском рынках, на фоне потока моделей внедорожников. Однако решение о дальнейшей разработке и производстве еще не принято.

Фото: Volkswagen

Ожидается, что новый MPV будет расположен в продуктовой линейке под ID Buzz, он будет иметь меньшую площадь, меньший вес и доступную цену.

Направление дизайна новой модели остается в тайне, хотя можно ожидать, что она возьмет намеки на упомянутые концепции Bulli 2011 года и Budd-e 2016 года, а также серийные модели, такие как Mk2 Touran и Golf SV 2014 года.

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Ключевые соображения включают вертикальный силуэт, короткие свесы, плоский пол и высокую линию крыши – все это направлено на обеспечение максимального внутреннего пространства и общей универсальности, ожидаемой потенциальными клиентами, включая немецкие таксопарки.

Концепт Budd-e 2016 года имел длину 4597 мм, что примерно на 70 мм длиннее, чем Touran второго поколения, и на 124 мм короче, чем ID Buzz со стандартной колесной базой.

Фото: Volkswagen

Новые концепции раздвижных дверей и сидений разрабатываются в попытке обеспечить конкуренцию современным потенциальным соперникам, включая недавно представленный Zeekr Mix.

В то время как действующий ID Buzz нацелен на покупателей "премиального образа жизни", Microbus ориентирован на семьи, которые ищут "бессмысленный, высокопроизводительный электромобиль со сдвижными задними дверями и сильным повседневным удобством".

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Спрос ожидается не только от настойчивых сторонников Турана, но и от нового поколения электрических MPV. Выпущенный в 2003 году, Touran стал основой европейской линейки Volkswagen в течение двух поколений. Несмотря на то, что в последние годы его затмили внедорожники, он остается одной из самых успешных европейских моделей своего типа, с более чем 2,6 миллиона проданных единиц во всем мире.

Фото: Volkswagen

Ожидается, что новый MPV будет ездить на последующей версии платформы MEB+ от Volkswagen или более новой платформы SSP. Вероятно, ему поставят аккумуляторы в диапазоне 60 – 80 кВт-ч и одномоторный передний привод или дополнительный двухмоторный полный привод.

Если новый MPV получит зеленый свет, он может быть запущен до 2027 или 2028 года, потенциально возрождая модель Touran в соответствии с планом Volkswagen по предоставлению будущим электромобилям традиционных названий вместо используемых сегодня идентификационных номеров.