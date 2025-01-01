В Украине дебютировал новый Volkswagen Tyron: какая цена

Volkswagen Tayron в Украине доступен в двух комплектациях: Elegance и R-Line Platinum. Базовая комплектация имеет широкий список оснащения, который включает: адаптивный круиз-контроль, аудиосистему “Harman Kardon” беспроводную зарядку для двух смартфонов, обогрев руля, лобового стекла, передних и второго ряда сидений. К тому же передние сиденья имеют опцию массажа.

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Кроме того, кроссовер имеет многочисленное количество систем безопасности и цифровых технологий, а именно: “Lane Assist”, “Side Assist”, систему бесключевого доступа, ассистент дальнего света “Light Assist”, “Rear Traffic Alert” и светодиодные фары LED Plus. В исполнении Elegance автомобиль оснащен 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

В то же время версия R-Line Platinum имеет более спортивный дизайн благодаря иному бамперу, цвета металлик с черной крышей, 19-дюймовым дискам, матричным фарами IQ.Light. Флагманская версия также получила спортивное мультируль в салоне, кожаную обивку, панорамную крышу, память сидений и пакет ассистентов IQ.Drive.

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Покупатели смогут выбирать среди двух 2,0-литровых двигателей: бензинового на 265 лошадиных сил, или дизельного на 150 или 193 “лошадки”. Оба силовых агрегата работают с семиступенчатой автоматической коробкой DSG. Стоимость новинки в Украине начинается от 2 090 481 гривны.