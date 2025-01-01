Будущий электрический хот-хэтч Volkswagen будет обладать мощностью в 400 лс

Volkswagen анонсировал будущий ID.2 GTI с помощью концепта на Мюнхенском автосалоне 2023 года, и новый отчет предполагает, что его серийной версией будет мощный ID.2 R, рассказывает Autocar. Немецкий автопроизводитель рассматривает ID.2 R как часть более широких усилий по “изучению мощности и потенциала векторизации крутящего момента электродвигателей”.

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Сообщается, что модель все еще не получила одобрения, но она может иметь высокотехнологичную трехмоторную силовую установку. Она будет включать передний электромотор от концепции ID.2 GTI и еще два электромотора на задней оси. В отчете говорится о том, что можно ожидать мощности около 298 кВт (406 л.с.), что затмевает 333 лошадиных сил у текущего Golf R.

Также отмечается, что хэтчбек будет иметь образцовую управляемость благодаря технологии распределения крутящего момента, контроля тяги и торможения, а также динамических режимов вождения. Несмотря на то, что об автомобиле мало что известно, стоит ожидать уникального дизайна интерьера и экстерьера в стиле R.

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В то же время базовый ID.2, похоже, близок к производству, ведь шпионы уже неоднократно замечали прототип электромобиля во время испытаний. Известно, что серийный ID.2 будет предлагаться исключительно с передним приводом и мощностью 166 кВт (226 л.с.), а также с запасом хода до 450 километров и ценой до 25 000 евро.