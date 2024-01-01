Новая специальная версия Volkswagen Polo стоит чрезвычайно дорого

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Volkswagen Polo Edition 50
Как пишет Motor1, стоимость Volkswagen Polo Edition 50 начинается от 28 200 евро, что эквивалентно примерно 32 500 долларам по текущему обменному курсу. Конечно, это щедро оснащенная версия с подогревом передних сидений и другими дополнительными функциями.
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Однако, это все еще не полноценная конфигурация. Компания просит дополнительную плату за такие вещи, как двухзонный автоматический климат-контроль, бесключевое управление и панорамный люк. Что еще важнее, специальная версия предлагается с базовым силовым агрегатом.
В простом исполнении Volkswagen Polo Edition 50 предлагается с 1,0-литровым турбомотором на 94 л.с. в паре пятиступенчатой механической коробкой передач. Если покупатель выбирает более дорогую версию в паре с DSG, мощность 1.0 TSI увеличивается до 114 лошадиных сил.
Причина такой абсурдно высокой стоимости в значительной степени связана с налогом на добавленную стоимость в ЕС. НДС составляет 19% в Германии, но в Венгрии он может достигать около 27%. Средняя стандартная ставка НДС в Европейском Союзе составляет 21,8%.
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Кроме НДС, дополнительные налоги, основанные на выбросах, приводят к абсурдным ценам на некоторые спортивные автомобили. Вот почему Honda Civic Type R стоит более 100 000 долларов в Нидерландах, а Toyota GR Yaris также стоит шестизначную сумму во Франции.