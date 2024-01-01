Нова спеціальна версія Volkswagen Polo коштує надзвичайно дорого

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Volkswagen Polo Edition 50
Як пише Motor1, вартість Volkswagen Polo Edition 50 починається від 28 200 євро, що еквівалентно приблизно 32 500 доларам за поточним обмінним курсом. Звичайно, це щедро оснащена версія з підігрівом передніх сидінь та іншими додатковими функціями.
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Однак, це все ще не повноцінна конфігурація. Компанія просить додаткову плату за такі речі, як двозонний автоматичний клімат-контроль, безключове керування та панорамний люк. Що ще важливіше, спеціальна версія пропонується з базовим силовим агрегатом.
У найпростішому виконанні Volkswagen Polo Edition 50 пропонується з 1,0-літровим турбомотором на 94 к.с. в парі п'ятиступінчастою механічною коробкою передач. Якщо покупець обирає дорожчу версію в парі з DSG, потужність 1.0 TSI збільшується до 114 кінських сил.
Причина такої абсурдно високої вартості значною мірою пов'язана з податком на додану вартість в ЄС. ПДВ становить 19% у Німеччині, але в Угорщині він може сягати близько 27%. Середня стандартна ставка ПДВ в Європейському Союзі становить 21,8%.
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Окрім ПДВ, додаткові податки, що базуються на викидах, призводять до абсурдних цін на деякі спортивні автомобілі. Ось чому Honda Civic Type R коштує понад 100 000 доларів у Нідерландах, а Toyota GR Yaris також коштує шестизначну суму у Франції.