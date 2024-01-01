Volkswagen тестує новий електричний ID.2 з зовнішністю Polo

Як зазначає Carscoops, на попередніх шпигунських знімках були прототипи ID.2, побудовані на базі більшого ID.3. Цього разу фотографи вперше спіймали в кадрі електромобіль з серійним кузовом. Проте, німецький автовиробник приховав дизайн новинки наліпками, щоб замаскувати секретний електромобіль під існуючий автомобіль VW, у цьому випадку Polo шостого покоління.

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Зокрема, решітка радіатора цього тестового автомобіля, а також передні та задні фари були змінені за допомогою наліпок. Навіть ручки задніх дверей є наліпками – справжні ручки заховані у дверній рамі над лінією вікон. Попри це, під наліпками проглядаються характерні риси концепту ID.2all – горизонтальна задня світлова панель та крила.

ID.2 – перший у сімействі невеликих електромобілів VW, буде побудований на базі початкової версії платформи MEB для електромобілів. На відміну від існуючих ID.3, ID.4 та ID.Buzz, що мають задній привід, ID.2 та ще менший ID.1 будуть передньопривідними.

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Вони також отримають LFP-батареї, щоб знизити початкову вартість приблизно до 25 000 євро та дозволити Volkswagen конкурувати з низкою нових недорогих електромобілів, які запускають у Європі його конкуренти. Також компанія пообіцяла представити потужну версію ID.2, що стане серійною версією концепту ID.GTI.