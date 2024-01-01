Кросовер від Rivian стане “базою” для майбутніх електромобілів концерну Volkswagen

Партнерство вартістю 5 мільярдів доларів між Rivian та Volkswagen, схоже, незабаром принесе свої плоди для німецького автовиробника. Як пише InsideEVs, Volkswagen Group не лише матиме доступ до спільної програмної платформи, а й до нової архітектури Rivian, що лежатиме в основі кросовера R2.

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Фактично, вона стане офіційним цифровим мозком усіх майбутніх електромобілів під брендом Volkswagen. Цю новину повідомив безпосередньо головний директор з програмного забезпечення Rivian, Вассім Бенсайд. В інтерв'ю Yahoo Finance Бенсайд зазначив, що модульна платформа R2 стане секретним інгредієнтом, з якого складатимуться всі електромобілі Volkswagen у найближчому майбутньому.

За планом, все почнеться з серійної моделі Volkswagen ID.EVERY1, (яка матиме нову назву на момент виходу), що використовуватиме готову версію зональної архітектури Rivian. Крім того, Бенсайд додав, що нова платформа буде впроваджена в бренди концерну Volkswagen.

“R2 — це платформа, яка фактично ляже в основу всіх майбутніх продуктів електромобілів VW. Тож саме цей модульний, масштабований технологічний стек ми впровадимо в бренди VW, і ми зробимо це таким чином, щоб кожен бренд міг виражати свою власну ідентичність. Кожен бренд матиме свій власний інтерфейс користувача, зовнішній вигляд та відчуття. Кожен бренд матиме власні налаштування підвіски, але автомобілі будуть оптимізовані на основі тієї ж технології та архітектури програмного забезпечення...”, — сказав він.

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Для Rivian це досить масштабна подія, оскільки це означає, що очільники німецького концерну довіряють компанії, як відносно молодому автовиробнику, свій ключовий напрямок бізнесу. Протягом багатьох років VW мав серйозні проблеми з програмним забезпеченням й це нове партнерство з Rivian підкреслює, наскільки компанія змінює своє бачення щодо розробки ПЗ та архітектури.