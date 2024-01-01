Volkswagen масово звільняє пенсіонерів, інших переводить на скорочений робочий день

Працівники добровільно покинуть компанію до кінця десятиліття. Таке вивільнення вписується в узгоджені домовленості між керівництвом концерну VW та лідерами профспілок, укладені в грудні минулого року про зменшення кількості персоналу на 35 000 робочих місць до кінця десятиліття.

За повідомленням Bloomberg, реструктуризація компанії йде за планом: бренд VW має понад 120 000 співробітників у Німеччині. Заплановані 35 000 цільових скорочень становлять близько чверті робочої сили бренду та приблизно 12% працівників групи Volkswagen у країні.

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"Завдяки помітному прогресу у зниженні заводських витрат у Вольфсбурзі та соціально відповідальним скороченням робочих місць лише на шести німецьких заводах Volkswagen AG, ми прискорюємо нашу трансформацію. Близько 20 000 звільнень з компанії до 2030 року вже узгоджено за контрактом", – зазначив у вівторок на зборах працівників у Вольфсбурзі керівник відділу кадрів Volkswagen та член правління Гуннар Кіліан.

Найбільший європейський автовиробник скорочує виробничі потужності та чисельність персоналу в Німеччині через зростання витрат, зниження попиту в Європі та швидке зростання китайських конкурентів.

Робоча сила в Німеччині коштує занадто дорого, соціальне навантаження дуже високе і Volkswagen AG відчув це на собі. Фото: Volkswagen

Працівники погодилися залишити компанію до 2030 року шляхом дострокового виходу на пенсію, звичайного виходу на пенсію або угод про звільнення. Основна частина добровільних звільнень – пенсіонери, хоча автовиробник поки що відмовився повідомити, скільки працівників погодилися на вихідні виплати, на які минулого року було виділено 900 мільйонів євро.

Інше авторитетне видання Bild повідомило, що дві третини тих, хто погодився добровільно звільнитися з роботи до закінчення терміну, передбаченого підписаними трудовими договорами, перейдуть на неповний робочий день до виходу на пенсію. Працівники отримають вихідну допомогу – її розмір залежатиме від стажу роботи та може сягати до 400 тисяч євро.

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З вибуттям 20 000 працівників наступний крок тепер буде спрямований на покоління бебі-бумерів 1969 та 1970 років.

Окрім скорочення робочих місць, VW скоротить кількість місць для навчання, що пропонуються щорічно, з 1400 до 600, починаючи з 2026 року. Завдяки цим заходам VW прагне щорічно заощаджувати 1,5 мільярда євро на витратах на оплату праці.

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Крім того, приблизно 130 000 співробітників основного бренду VW погоджуються на заморожування заробітної плати, не претендуючи на її зростання. Підвищена відпустка (приблизно 1290 євро) буде скасована.

Нагадаємо: найбільший європейський виробник автомобілів переживає фінансовий спад. У першому кварталі 2025 року прибуток склав 2,19 млрд євро, що майже на 41 відсоток менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

За минулий рік продажі в групі впали на 3,5 відсотка (з 9,4 мільйона автомобілів до 9 мільйонів одиниць).