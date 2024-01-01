Volkswagen массово увольняет пенсионеров, остальных переводит на сокращенный рабочий день

Работники добровольно покинут компанию до конца десятилетия. Такое высвобождение вписывается в согласованные договоренности между руководством концерна VW и лидерами профсоюзов, заключенные в декабре прошлого года об уменьшении количества персонала на 35 000 рабочих мест до конца десятилетия.

По сообщению Bloomberg, реструктуризация компании идет по плану: бренд VW имеет более 120 000 сотрудников в Германии. Запланированные 35 000 целевых сокращений составляют около четверти рабочей силы бренда и примерно 12% работников группы Volkswagen в стране.

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"Благодаря заметному прогрессу в снижении заводских затрат в Вольфсбурге и социально ответственным сокращениям рабочих мест только на шести немецких заводах Volkswagen AG, мы ускоряем нашу трансформацию. Около 20 000 увольнений из компании до 2030 года уже согласовано по контракту", – отметил во вторник на собрании работников в Вольфсбурге руководитель отдела кадров Volkswagen и член правления Гуннар Килиан.

Крупнейший европейский автопроизводитель сокращает производственные мощности и численность персонала в Германии из-за роста расходов, снижение спроса в Европе и быстрый рост китайских конкурентов.

Рабочая сила в Германии стоит слишком дорого, социальная нагрузка очень высока и Volkswagen AG почувствовал это на себе. Фото: Volkswagen

Работники согласились покинуть компанию до 2030 года путем досрочного выхода на пенсию, обычного выхода на пенсию или соглашений об увольнении. Основная часть добровольных увольнений – пенсионеры, хотя автопроизводитель пока отказался сообщить, сколько работников согласились на выходные выплаты, на которые в прошлом году было выделено 900 миллионов евро.

Другое авторитетное издание Bild сообщило, что две трети тех, кто согласился добровольно уволиться с работы до истечения срока, предусмотренного подписанными трудовыми договорами, перейдут на неполный рабочий день до выхода на пенсию. Работники получат выходное пособие – ее размер будет зависеть от стажа работы и может достигать до 400 тысяч евро.

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С выбытием 20 000 работников следующий шаг теперь будет направлен на поколение бэби-бумеров 1969 и 1970 годов.

Кроме сокращения рабочих мест, VW сократит количество мест для обучения, предлагаемых ежегодно, с 1400 до 600, начиная с 2026 года. Благодаря этим мерам VW стремится ежегодно экономить 1,5 миллиарда евро на расходах на оплату труда.

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Кроме того, примерно 130 000 сотрудников основного бренда VW соглашаются на замораживание заработной платы, не претендуя на ее рост. Повышенный отпуск (примерно 1290 евро) будет отменен.

Напомним: крупнейший европейский производитель автомобилей переживает финансовый спад. В первом квартале 2025 года прибыль составила 2,19 млрд евро, что почти на 41 процент меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За прошлый год продажи в группе упали на 3,5 процента (с 9,4 миллиона автомобилей до 9 миллионов единиц).