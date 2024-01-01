Кроссовер от Rivian станет "базой" для будущих электромобилей концерна Volkswagen

Партнерство стоимостью 5 миллиардов долларов между Rivian и Volkswagen, похоже, вскоре принесет свои плоды для немецкого автопроизводителя. Как пишет InsideEVs, Volkswagen Group не только будет иметь доступ к общей программной платформе, но и к новой архитектуре Rivian, лежащей в основе кроссовера R2.

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Фактически, она станет официальным цифровым мозгом всех будущих электромобилей под брендом Volkswagen. Эту новость сообщил непосредственно главный директор по программному обеспечению Rivian, Вассим Бенсайд. В интервью Yahoo Finance Бенсайд отметил, что модульная платформа R2 станет секретным ингредиентом, из которого будут состоять все электромобили Volkswagen в ближайшем будущем.

По плану, все начнется с серийной модели Volkswagen ID.EVERY1, (которая будет иметь новое название на момент выхода), что будет использовать готовую версию зональной архитектуры Rivian. Кроме того, Бенсайд добавил, что новая платформа будет внедрена в бренды концерна Volkswagen.

“R2 - это платформа, которая фактически ляжет в основу всех будущих продуктов электромобилей VW. Поэтому именно этот модульный, масштабируемый технологический стек мы внедрим в бренды VW, и мы сделаем это таким образом, чтобы каждый бренд мог выражать свою собственную идентичность. Каждый бренд будет иметь свой собственный пользовательский интерфейс, внешний вид и ощущения. У каждого бренда будут собственные настройки подвески, но автомобили будут оптимизированы на основе той же технологии и архитектуры программного обеспечения...”, — сказал он.

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Для Rivian это достаточно масштабное событие, поскольку это означает, что руководители немецкого концерна доверяют компании, как относительно молодому автопроизводителю, свое ключевое направление бизнеса. В течение многих лет VW имел серьезные проблемы с программным обеспечением и это новое партнерство с Rivian подчеркивает, насколько компания меняет свое видение разработки ПО и архитектуры.