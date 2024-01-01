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Кроссовер от Rivian станет "базой" для будущих электромобилей концерна Volkswagen

Глава Rivian подтвердил, что будущий электрический кроссовер Rivian R2 станет "основой" для будущих электрических моделей от Volkswagen. Ожидается, что серийная версия бюджетного Volkswagen ID.EVERY1 станет первым автомобилем, использующим платформу Rivian R2.
Платформа Rivian станет "основой" для будущих электрических моделей концерна Volkswagen - Auto24

ФОТО: Rivian|

Rivian R2

Данила Северенчук
logo9 июня, 13:40
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Партнерство стоимостью 5 миллиардов долларов между Rivian и Volkswagen, похоже, вскоре принесет свои плоды для немецкого автопроизводителя. Как пишет InsideEVs, Volkswagen Group не только будет иметь доступ к общей программной платформе, но и к новой архитектуре Rivian, лежащей в основе кроссовера R2.

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Фактически, она станет официальным цифровым мозгом всех будущих электромобилей под брендом Volkswagen. Эту новость сообщил непосредственно главный директор по программному обеспечению Rivian, Вассим Бенсайд. В интервью Yahoo Finance Бенсайд отметил, что модульная платформа R2 станет секретным ингредиентом, из которого будут состоять все электромобили Volkswagen в ближайшем будущем.

По плану, все начнется с серийной модели Volkswagen ID.EVERY1, (которая будет иметь новое название на момент выхода), что будет использовать готовую версию зональной архитектуры Rivian. Кроме того, Бенсайд добавил, что новая платформа будет внедрена в бренды концерна Volkswagen.

“R2 - это платформа, которая фактически ляжет в основу всех будущих продуктов электромобилей VW. Поэтому именно этот модульный, масштабируемый технологический стек мы внедрим в бренды VW, и мы сделаем это таким образом, чтобы каждый бренд мог выражать свою собственную идентичность. Каждый бренд будет иметь свой собственный пользовательский интерфейс, внешний вид и ощущения. У каждого бренда будут собственные настройки подвески, но автомобили будут оптимизированы на основе той же технологии и архитектуры программного обеспечения...”, — сказал он.

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Для Rivian это достаточно масштабное событие, поскольку это означает, что руководители немецкого концерна доверяют компании, как относительно молодому автопроизводителю, свое ключевое направление бизнеса. В течение многих лет VW имел серьезные проблемы с программным обеспечением и это новое партнерство с Rivian подчеркивает, насколько компания меняет свое видение разработки ПО и архитектуры.

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